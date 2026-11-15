ابنة الشهيد ماهر زريقات توجه رسالة مؤثرة لوالدها بعد صدور أحكام الإعدام

خبرني - عبّرت ميرال زريقات، ابنة الشهيد ماهر زريقات، عن مشاعرها عقب صدور أحكام الإعدام بحق المدانين بالهجوم الإرهابي على كنيسة القديس جورجيوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك، مؤكدة أن العدالة قالت كلمتها وأن حق والدها لم يضع.

وقالت زريقات، في منشور مؤثر عبر حسابها على موقع «فيسبوك»: «نم بسلام يا حبيبي يا بابا»، معبّرة عن ارتياحها لصدور الأحكام بعد فترة من الانتظار والألم.

وأضافت: «ها قد قالت العدالة كلمتها، وانتصر الحق، وأُسدل الستار على انتظار طال وجعه».

وأكدت أن صدور الحكم شكّل بالنسبة إلى عائلتها لحظة انتظرتها طويلاً، قائلة: «اليوم، لم يعد الحق مجرد أمنية، ولم تعد العدالة وعداً مؤجلاً. اليوم صدر الحكم الذي انتظرناه، وأُخذ الحق لأرواح بريئة رحلت ظلماً».

ووجّهت ميرال رسالة إلى والدها الراحل، عبّرت فيها عن أمنيتها لو كان حاضراً ليشهد صدور الحكم، قائلة: «ليتك كنت بيننا لتشهد هذا اليوم، ليتني أراك وأخبرك أن حقك لم يضع، وأننا لم ننسَ، ولن ننسى».

واختتمت منشورها بعبارة مؤثرة: «نم قرير العين يا أبي، فالحق وإن تأخر، لا يموت».