"من السويس إلى هرمز: ما الذي تغير فعلاً خلال سبعين عاماً؟" - مقال في اللإندبندنت

خبرني - من أوجه التشابه بين أزمة السويس عام 1956 والحرب الأمريكية على إيران بعد سبعين عاماً، إلى الاستراتيجية التي يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقر عليها في التعامل مع طهران، وصولاً إلى تصاعد استخدام الطائرات المسيّرة في السودان، وما تخلّفه من خسائر بشرية واسعة. هذه أبرز القضايا التي تناولتها صحف "الإندبندنت" و"واشنطن بوست" و"الغارديان"، وسط تساؤلات بشأن دروس التاريخ ومستقبل الحرب في الشرق الأوسط، والمخاوف من أن يصبح الصراع السوداني نموذجاً لحروب المستقبل.

نبدأ جولتنا من صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، التي نشرت مقالاً للكاتب ستيفن غلوفر بعنوان "من أزمة السويس إلى هرمز، ما الذي تغير فعلاً خلال سبعين عاماً؟"، يستعيد فيه أحداث عام 1956، ليقارن بينها وبين الأزمات التي يشهدها العالم اليوم، ولا سيما الحرب الأمريكية على إيران.

يقول غلوفر إن البريطانيين عاشوا قبل سبعين عاماً على وقع حدثين بارزين، هما أزمة السويس والقمع السوفيتي للثورة المجرية، وهما حدثان أسهما في تشكيل العالم المعاصر، رغم أنهما باتا منسيين إلى حد كبير.

ويرى الكاتب أن العالم اليوم، رغم اختلافه الكبير عن عام 1956، يواجه مشكلات سياسية ودولية مشابهة إلى حد لافت، إذ كانت هناك آنذاك قوة شرق أوسطية يعتبرها كثيرون تهديداً للغرب، وقوة عظمى تجاوزت حدود قدراتها، وأزمة نفطية، إلى جانب تدخل روسي في دولة بأوروبا الشرقية.

ويضيف أنه إذا استُبدلت مصر بإيران، وبريطانيا بالولايات المتحدة، والمجر بأوكرانيا، فقد يبدو أن العالم لم يتغير كثيراً.

ويستعيد غلوفر أحداث الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني عام 1956، عندما غزت القوات البريطانية والفرنسية مصر بهدف استعادة السيطرة على قناة السويس، التي كان الرئيس جمال عبد الناصر قد أمّمها قبل ثلاثة أشهر.

ورغم النجاح العسكري للعملية، أمر رئيس الوزراء البريطاني أنتوني إيدن بوقفها بعد يوم واحد، تحت وطأة المعارضة الأمريكية الشديدة.

ويشير الكاتب إلى أن إدارة الرئيس دوايت أيزنهاور كانت قد صوّتت إلى جانب الاتحاد السوفيتي ضد بريطانيا وفرنسا في مجلس الأمن، كما رفضت تقديم الدعم المالي للندن، وضغطت على صندوق النقد الدولي لعدم منحها قرضاً.

وفي المقابل، يقول غلوفر إن القوات السوفيتية سحقت الانتفاضة في المجر، من دون أن تواجه إدانة تُذكر من القوى العالمية، التي كانت أنظارها منصبة على مصر.

ويعتبر الكاتب أن أزمة السويس شكّلت إذلالاً لبريطانيا لم تتعافَ منه بالكامل، إذ فقدت بعدها موقعها بوصفها القوة الغربية الرئيسية في الشرق الأوسط، لتحل الولايات المتحدة مكانها.

وينتقل غلوفر إلى المقارنة مع الحرب الأمريكية على إيران، معتبراً أن واشنطن ارتكبت خطأً مشابهاً لما ارتكبته لندن عام 1956، وأسهمت بدورها في إشعال أزمة نفطية.

ويرى أن سمعة الرئيس دونالد ترامب ستظل متأثرة بهذه الحرب، وأن مكانة الولايات المتحدة الدولية تعرضت لضرر كبير، وإن كان أقل حدة مما تعرضت له بريطانيا قبل سبعين عاماً.

ويخلص الكاتب إلى أن أزمة النفط الحالية ستنتهي في نهاية المطاف، لكن القوة الأمريكية ربما لن تعود إلى سابق عهدها، في وقت تراقب فيه الصين التطورات من بكين، بينما لم تتعرض روسيا للهزيمة في أوكرانيا.

وينهي مقاله بالقول إنه كان يتمنى لو أن ترامب عرف المزيد عما حدث عام 1956.

ترامب يختار طريقاً وسطاً مع إيران

وننتقل إلى صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، التي نشرت مقالاً للصحفي جوشوا كيتنغ بعنوان "ترامب يستقر على مسار وسط مع إيران: لا حرب جديدة ولا محادثات ولا سلام دائم"، يتناول فيه الاستراتيجية الأمريكية تجاه طهران، بعد ثمانية أشهر من اندلاع الحرب.

يشير المقال إلى أن ترامب، الذي كان قد لمح قبيل انتخابات التجديد النصفي إلى قرب انتهاء الحرب، يبدو أنه استقر على خيار ثالث، يقوم على تجنب استئناف العمليات العسكرية وتجميد المفاوضات، مع مواصلة الضغط الاقتصادي على إيران.

فقد أعلن ترامب توقفه عن محاولة التوصل إلى اتفاق مع طهران، في وقت لا يبدو فيه راغباً بالعودة إلى حرب غير شعبية استنزفت موارد عسكرية أمريكية كبيرة.

ويرفض وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وصف الوضع الحالي بالجمود، معتبراً أن الضغوط الاقتصادية تلحق أضراراً كبيرة بالنظام الإيراني، ما يغني واشنطن عن تنفيذ عمليات عسكرية واسعة.

ورغم تحقيق تقدم محدود في المحادثات خلال الأسابيع الأخيرة، لا تزال الخلافات قائمة، إذ تطالب إيران برفع الحصار الأمريكي عن مضيق هرمز وتخفيف العقوبات والإفراج عن أصولها المالية قبل بدء المفاوضات النووية، فيما ترفض واشنطن تقديم حوافز اقتصادية مسبقة.

وتشير الصحيفة إلى أن تعافي صادرات النفط الخام من الخليج إلى مستويات تقترب من تلك المسجلة قبل الحرب خفف الضغوط على الإدارة الأمريكية، رغم الكلفة العسكرية الكبيرة لاستمرار انتشار قواتها في المنطقة.

وفي المقابل، أدت العقوبات والحصار إلى نقص في الكهرباء والوقود داخل إيران، وارتفاع التضخم إلى أكثر من 80 في المئة، من دون ظهور مؤشرات واضحة على استعداد طهران لتقديم تنازلات.

وينقل المقال عن علي واعظ، مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية، أن هناك توافقاً داخل طهران على أن الحصار مؤلم ولا يمكن تحمله إلى الأبد، لكن تقديم تنازلات تحت الضغط قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط الأمريكية.

وفي ظل استمرار المواجهة، تشير الصحيفة إلى اختبار إيران تكتيكات جديدة، تشمل استهداف السفن واستخدام الألغام اللاصقة، فيما يعتزم الديمقراطيون في الكونغرس تقييد تمويل الحرب، وسط تعهدات بالعمل على إنهائها.

المسيّرات تنشر الدمار والموت في السودان... هل هذا مستقبل الحروب؟

ونختتم جولتنا مع صحيفة "الغارديان" البريطانية، التي نشرت تقريراً للصحفي كارلوس مورييثي يتناول تصاعد استخدام الطائرات المسيّرة في الحرب السودانية، وما تخلّفه من خسائر بشرية واسعة.

يستعرض التقرير هجومين وقعا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أولهما في بلدة الدباب بولاية غرب كردفان، حيث أسفرت ضربتان بمسيّرتين عن مقتل 139 شخصاً على الأقل، والثاني استهدف سوقاً في مدينة نيالا بجنوب دارفور، وأودى بحياة 103 أشخاص، وفق مجموعة "محامو الطوارئ" الحقوقية.

وتقول الصحيفة إن المسيّرات أصبحت السبب الرئيسي بفارق كبير لوفيات المدنيين في الحرب السودانية، مشيرة إلى بيانات أممية تفيد بمقتل 880 مدنياً على الأقل بضربات المسيّرات بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان من العام الحالي، أي أكثر من 80 في المئة من الوفيات المدنية المرتبطة بالنزاع خلال تلك الفترة.

وكشف تحقيق لمركز مرونة المعلومات عن استخدام 21 طرازاً من المسيّرات منذ اندلاع الحرب، بينها طرازات تستخدمها قوات الدعم السريع وحلفاؤها، مصنوعة في بيلاروسيا والصين وروسيا، وأخرى يستخدمها الجيش وحلفاؤه، مصنوعة في إيران والسودان وتركيا.

وبحسب التقرير، يستخدم الجيش المسيّرات عادة لاستهداف قواعد الدعم السريع وخطوط إمدادها، بينما تستهدف قوات الدعم السريع البنية التحتية، بما فيها محطات الكهرباء والمطارات والمستشفيات.

ولا تقتصر تداعيات الهجمات على الخسائر البشرية، بل تمتد إلى تعطيل الخدمات الأساسية وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية. وينقل التقرير عن منظمة اليونيسف أن اثنين من كل ثلاثة أطفال سقطوا ضحايا خلال العام الحالي كانوا ضحايا للمسيّرات.

كما يشير إلى اتهامات سودانية للإمارات بتزويد قوات الدعم السريع بمسيّرات، ولإثيوبيا بالسماح بإطلاقها من أراضيها، وهي اتهامات ينفيها البلدان.

ويختتم التقرير بتحذير من الباحث ناثانيال ريموند، من جامعة ييل، من أن الأساليب المستخدمة في السودان قد تصبح نموذجاً لحروب المستقبل، مع انتشار أسلحة أقل كلفة وأكثر فاعلية، ما لم تُفرض ضوابط دولية على استخدامها.