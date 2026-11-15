الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة عسكرية بالبحرين، واعتراض صواريخ باليستية في الرياض

خبرني - هاجم الحرس الثوري الإيراني قاعدة عسكرية في البحرين، صباح الأحد، بينما أعلنت السعودية اعتراض صواريخ باليستية انطلقت من اليمن، في الوقت الذي تعرضت فيه صنعاء لـ"قصف سعودي" بحسب البيانات الرسمية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته "شنت هجوماً بطائرات مسيرة على نظام رادار أمريكي في قاعدة بالبحرين"، وذلك وفقاً لبيان نقلته هيئة الإذاعة الإيرانية الرسمية يوم الأحد.

وذكر الحرس الثوري، في بيان نشرته الهيئة الإذاعية الرسمية على تطبيق "تلغرام"، أن "نظام رادار الدفاع الجوي الأمريكي في قاعدة الرفاع للمروحيات بالبحرين تعرض للاستهداف بواسطة ست طائرات مسيرة تابعة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري".

وأضاف البيان: "مضيق هرمز مغلق، وأي عدوان من جانب العدو الأمريكي سيُقابل برد أقسى وأشد قوة".

وكان الحرس الثوري قد أعلن يوم الجمعة أن قواته استهدفت نظام رادار للإنذار المبكر تابعاً للولايات المتحدة في البحرين، في حين ذكر الجيش الأمريكي أنه أسقط طائرتين مسيرتين إيرانيتين كانتا تستهدفان الدولة الخليجية.

على الجانب الآخر، أعلن التلفزيون الرسمي في البحرين تدمير مسيّرة انطلقت من إيران كانت تستهدف الأراضي البحرينية، صباح الأحد، دون تحديد للأهداف المحتملة.

وقال التلفزيون في نشرته الرسمية: "منظومات الدفاع الجوي البحريني اعترضت ودمرت مسيرة إيرانية".

كانت وزارة الداخلية البحرينية قد أصدرت تحذيراً بشأن تهديد محتمل لمرتين، دعت فيهما المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب موقع آمن.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب نشرته عبر حسابها على موقع إكس، فجر الأحد، "تنبيه بوجود خطر"، ودعت المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية، حفاظاً على السلامة العامة.

وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام رسمية عن البحرية الإيرانية أن ثلاث ناقلات نفط اشتعلت فيها النيران، السبت، بعد اصطدامها بألغام بحرية في مضيق هرمز.

وأصيبت ناقلة بلغم بحري في شرق مضيق هرمز صباح السبت، بينما اصطدمت ناقلتان أخريان بألغام في وقت لاحق من اليوم.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن البحرية التابعة للحرس الثوري قولها عن الواقعة التي حدثت في المساء "ناقلتان مخالفتان... كانتا تحاولان التسلل عبر مسار محظور في مضيق هرمز عندما اصطدمتا بألغام بحرية وانفجرتا واشتعلت فيهما النيران".

ولم يتسن التحقق من صحة ما ورد في التقرير.

اعتراض صاروخين باليستيين في السعودية

وفي السعودية، اعترضت قوات التحالف صاروخين بالستيين أطلقتهما جماعة أنصار الله الحوثية من اليمن باتجاه العاصمة السعودية الرياض.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف الذي تقوده السعودية، اللواء الركن تركي المالكي باعتراض الصاروخين بنجاح وتدميرها.

وأضاف على منصة إكس، "الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض".

كما أعلن أيضاً اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين استهدفتا المنطقة الشرقية للبلاد، بالقرب من الخليج المواجه لإيران، دون تحديد مصدر إطلاق المسيرات.

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وكان الدفاع المدني السعودي قد أصدر تنبيها يحذر من خطر محتمل في الرياض قبل أن يعلن زوال الخطر.

"عدوان سعودي" على صنعاء

وفي المقابل، أعلن الحوثيون تعرض العاصمة اليمنية صنعاء لغارة جوية سعودية، مساء السبت.

وقالت وكالة سبأ التابعة للحوثيين، "أصيبت امرأتان وطفلان إثر العدوان السعودي"، على حي سكني في مديرية شعوب بالعاصمة صنعاء.

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وفي لحج، أدانت السلطة المحلية قصف "الطيران السعودي" مركز نقيل الصحي- كربة في مديرية المقاطرة، والتي أسفرت عن إصابة مواطنين اثنين، في استمرار لمسلسل الاستهداف الممنهج للمنشآت المدنية والخدمية.

وأشارت السلطة المحلية في بيان، إلى أن "الطيران السعودي لم يكتفِ باستهداف مدرسة ومسجد المعين بكيرة في عزلة زريقة الشام بمديرية المقاطرة، بل واصل عدوانه ليستهدف مدرسة ووحدة صحية وصيدلية في العزلة ذاتها".

وطالبت السلطة المحلية، المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بتوثيق هذه الانتهاكات وملاحقة مرتكبيها.

طهران ترفض استئناف التفتيش النووي

وعلى الصعيد النووي، رفضت البعثة الإيرانية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً للمدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، بشأن البرنامج النووي الإيراني، ووصفته بأنه "أحادي الجانب".

وأكدت البعثة، في بيان نقلته وكالة تسنيم الإيرانية، السبت، أن إجراءات التفتيش والضمانات النووية المعتادة لا يمكن استئنافها في ظل "ظروف غير طبيعية" ناجمة عن الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية.

واعتبرت أن الهجمات على منشآت تخضع لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أوجدت ظروفاً غير مسبوقة، وأدت إلى تعطيل عمليات التفتيش وسحب المفتشين، ما يستدعي معالجة المخاوف الأمنية الإيرانية قبل العودة إلى الإجراءات المعتادة.

واتهمت البعثة مجلس محافظي الوكالة بالاعتماد على قرارات وصفتها بأنها معيبة من الناحيتين الفنية والقانونية.