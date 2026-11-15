صورة لشاب من سجن صيدنايا تعيد فتح قضية الطفل الأردني المفقود ورد الربابعة

خبرني - عادت قصة الطفل الأردني المفقود ورد عبد المجيد الربابعة إلى الواجهة ، بعد غياب غامض امتد لنحو سبعة عشر عاما منذ اختفائه، وذلك إثر تداول ناشطين وصفحات سورية صورا لشاب مجهول الهوية يعتقد أنه يحمل الجنسية الأردنية، ويرجح أنه كان ضمن المعتقلين السابقين في سجن صيدنايا.

وانتشرت عبر الصفحات السورية ، مناشدات إنسانية واسعة للتعرف على هوية الشب وإيصاله إلى ذويه.

وأشعلت الصورة المتداولة، التي تظهر شابا يجلس في منطقة جبلية ذات طبيعة صحراوية وتبدو عليه ملامح التعب والإرهاق، موجة عارمة من التفاعل عبر منصتي "إكس" و"فيسبوك"؛ حيث ربط عشرات الآلاف من المستخدمين بين ملامح الشاب والصور القديمة للطفل ورد.

وتفاعل عبد المجيد الربابعة والد الطفل ورد مع الصورة وشاركها عبر حسابه، مشيرا إلى وجود شبه كبير جدا يجمع هذا الشاب بابنه المفقود.

وتعود جذور المأساة إلى عام 2009 في بلدة جديتا بمحافظة إربد شمالي الأردن، حين خرج الطفل ورد، الذي كان يبلغ من العمر آنذاك نحو خمس سنوات، لشراء الخبز أو الحمص من متجر يبعد نحو مئتي متر عن منزله ولم يعد أبدا.