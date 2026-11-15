غياب ترمب خلال أزمة المطارات يثير التساؤلات

خبرني - الغياب عند الحاجة يُنسي كل حضور سابق. بهذه القاعدة يخاطر الرئيس دونالد ترمب بنسف ما تبقى من رصيده السياسي عند الأمريكيين بعد 24 ساعة سادت فيها الفوضى في مطارات الولايات المتحدة، بينما أوشك أيضا حادث صدام بحري بين ناقلة نفط وسفينة سياحية، أن يؤدّي إلى كارثة في ميناء ميسيسيبي في نفس اليوم.

وعكس إطلالاته الاستعراضية ونكاته الساخرة التي رافقت حضوره الطاغي في المؤتمرات الدولية وأغلب فترات الحرب على إيران، إلى جانب الحملات الانتخابية لحزبه ورحلاته الجوية، توارى الرئيس ترمب بشكل كامل طيلة يوم الجمعة ليتحول هذا الغياب غير المألوف الى مادة طغت على أزمة المطارات نفسها.

بعد انتكاسة انتخابات التجديد النصفي، وجد ترمب ضالته في برنامج "60 دقيقة" لقناة "سي بي إس نيوز"، حيث سعى إلى تقديم عرض قوي عن إنجازاته، تحسبا لتداعيات مستقبلية محتملة للهزيمة على قراراته في ظل هيمنة الديمقراطيين على مقاعد الكونغرس.

وتحدث ترمب في المقابلة التلفزيونية عن الازدهار الاقتصادي في عهده بما في ذلك توفير 165 ألف وظيفة جديدة في شهر أكتوبر/تشرين الأول، وتحقيق أرصدة قياسية في حسابات التقاعد، واستثمارات بمئات المليارات من الدولارات في مصانع جديدة.

كما أشار إلى تحقيق أعلى مستويات أمن الحدود في التاريخ، واستعرض الضربات الحاسمة التي وجهها للبرنامج النووي الإيراني، وأوضح أيضا الأسباب التي تجعل من الضروري لأمريكا الفوز في سباق "الذكاء الفائق".

لكنْ على غرار نتائج اقتراع التجديد النصفي، لم تتأخر الوقائع اللاحقة في إعادة ترمب مرة أخرى إلى أرض الواقع.

وجاءت الأزمة المفاجئة لأنظمة الرادار التي شلت حركة الطيران في سماء الولايات المتحدة وأدخلت المطارات في فوضى عارمة، لتثير أسئلة بشأن البنية التحتية وأمن الطيران، ولكنها وجهت أيضا لطمة الى شعار "لنجعل أمريكا عظيمة"، وهو الوصف الذي لازم تصريحات الرئيس الأمريكي في أغلب المناسبات الدعائية وتصريحاته السياسية الهجومية.

السينما قبل الأزمة

وفي وقت حمل فيه كل من وزيري النقل والداخلية شون دافي وماركواين مولين على عاتقيهما مواجهة عاصفة من الأسئلة نتيجة الإرباك الذي امتد الى مطارات العالم، غاب الرئيس ترمب تماما عن المشهد العام، منذ أن أعلنت إدارة الطيران الفدرالية عن وقف حركة الطيران.

وسرعان ما تحول هذا الغياب غير المعتاد إلى مادة أولى للتداول بوسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي داخل الولايات المتحدة تحت عنوان واحد: "أين اختفى الرئيس؟".

ولم تكن أجوبة مولين في المؤتمر الصحفي في البيت الأبيض كافية لإنهاء الجدل حول أسباب اختفاء ترمب، حيث أفاد بأنه كان على تواصل مستمر مع كبار المسؤولين منذ بدء الأزمة، وتلقى إحاطات حول التطورات طوال فترة الاضطراب في حركة الطيران.

كما حاول وزير الأمن الداخلي الحد من وطأة غياب ساكن البيت الأبيض، مشيرا إلى أن الرئيس كان يدفع باتجاه إجراء إصلاح شامل للبنية التحتية المتقادمة لنظام مراقبة الحركة الجوية في البلاد.

وجاء تعليق صحيفة "دايلي بيست" الساخر مشيرا إلى أن الرئيس ترمب اقتصر تفسيره الوحيد للأزمة على مكالمة هاتفية مع بيتر دوسي مراسل قناة "فوكس نيوز" القريبة من البيت الأبيض، بينما قضى أمسيته في النشر على منصة "تروث سوشيال" حول الإعفاءات الضريبية لصناعة السينما والتلفزيون.

فوضى اتصالية

لكنّ شبكة "فوكس نيوز" نفسها تساءلت عن غياب إحاطات مباشرة من الرئيس ترمب. ونقلت صحيفة "دايلي بيست" عن المذيعة لورا إنغراهام أثناء حديثها مع مراسل القناة دوسي، قولها "نحن بحاجة إلى إيجاز يبعث على الطمأنينة، وإيجاز يزودنا بالمعلومات، ونحتاج إلى تفاصيل محددة للغاية تريح البال".

وبدل الطمأنينة تحول المشهد إلى فوضى اتصالية موازية للاضطراب العام في حركة الطيران، حيث قدم ترمب لمراسل "فوكس نيوز" في مكالمته الهاتفية، تفسيرا لم يكن شافيا لما يحدث.

وقد عزا الرئيس الأمريكي قرار تعطيل الرحلات الجوية في جميع أنحاء البلاد والذي استمر لأكثر من 4 ساعات، بكل بساطة إلى تهالك معدات قديمة ضمن البنية التحتية لنظام مراقبة الحركة الجوية، نافيا في نفس الوقت وقوع هجوم سيبراني ضخم.

ومن بين المعلومات الأخرى التي قدمها ترمب لـ"فوكس نيوز"، أن بعض المعدات المتهالكة يعود تاريخها إلى 55 عاما، وهي بحاجة إلى أن تظل قيد التشغيل، وأنه رغم مناقشة الرئيس استبدالها مع الكونغرس، فإنه لم يتم استبدالها حتى الآن.

مع ذلك لم يظهر ترمب لاحقا علنا ليعلن ذلك للجمهور ويُخرس منتقديه كما يفعل ذلك راقصا بطريقته المعتادة في تسويق النصر و"عظمة أمريكا".