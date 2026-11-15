بعد رمضان والعوضي.. تعرف على أشهر صراعات النجوم في مصر

خبرني - لم يكن الجدل الذي اندلع مؤخراً بين النجمين محمد رمضان وأحمد العوضي على مواقع التواصل الاجتماعي مجرد خلاف عابر، بل أعاد إلى الأذهان تاريخاً طويلاً من المنافسات والصراعات التي شهدها الوسط الفني المصري على مدى عقود.

فالصراع على الألقاب والنجومية والصدارة لم يكن يوماً ظاهرة جديدة، بل رافق مسيرة كبار النجوم والفنانين، وترك بصماته على السينما والغناء والمسرح، فيما لا تزال بعض تداعياته حاضرة حتى اليوم.

نبيلة عبيد ونادية الجندي

فقد شهدت السينما المصرية خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي واحدة من أشهر المنافسات الفنية بين نبيلة عبيد ونادية الجندي.

إلا أن التنافس بينهما لم يقتصر على إيرادات شباك التذاكر، بل امتد إلى صفحات الصحف والمجلات، حيث سعت كل منهما إلى ترسيخ لقبها والحفاظ على مكانتها في قمة النجومية.

فيما استمرت الخصومة بين النجمتين لسنوات طويلة قبل أن تنتهي بمصالحة أغلقت صفحة من أشهر الصراعات الفنية في مصر.

عادل إمام ومحمود عبد العزيز

وفي الفترة نفسها، بلغ التنافس بين عادل إمام ومحمود عبد العزيز ذروته بعدما بدأت العلاقة بينهما بصداقة قوية قبل أن تتحول تدريجياً إلى سباق محتدم على القمة.

وكان من أبرز محطات هذا التنافس الخلاف الذي ارتبط بمسلسل "رأفت الهجان"، إذ كان إمام مرشحاً للبطولة قبل أن يستقر الدور في النهاية عند عبد العزيز. وحقق العمل نجاحاً كبيراً، لكنه خلف وراءه حالة من الجفاء استمرت بين النجمين لسنوات.

عمرو دياب ومحمد فؤاد

أما في عالم الغناء، فقد اشتعلت المنافسة خلال التسعينيات بين عمرو دياب ومحمد فؤاد، في زمن كانت فيه مبيعات شرائط الكاسيت المعيار الأهم للنجاح والشعبية.

ومع مرور الوقت، تجاوز التنافس حدود الأرقام ليصل إلى اتهامات متبادلة بسرقة الألحان والكلمات، كما أثير في كواليس عدد من الأغنيات الشهيرة، ما أبقى السجال بينهما حاضراً لسنوات طويلة.

أم كلثوم وعبد الحليم حافظ

هذا وبلغ التنافس بين أم كلثوم وعبد الحليم حافظ مستويات استثنائية في تاريخ الغناء العربي، وتحول من منافسة فنية إلى خلاف شخصي استمر لفترة طويلة.

وتعود إحدى أبرز محطات الأزمة إلى حفل امتدت فيه وصلة أم كلثوم الغنائية لساعات، بينما كان عبد الحليم ينتظر الصعود إلى المسرح. ومع مغادرة بعض الجمهور القاعة بسبب التأخير، شعر بالإحراج ووجّه عتاباً علنياً، ما فجّر أزمة استمرت لسنوات قبل أن يتدخل الوسطاء للصلح بينهما، فيما بقيت آثار الجفاء قائمة حتى رحيل أم كلثوم.

فاتن حمامة وماجدة الصباحي

كذلك خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي، احتدمت المنافسة بين الممثلة القديرة فاتن حمامة وماجدة الصباحي، لكنها اتخذت طابعاً مختلفاً بعيداً عن التصريحات العلنية، إذ تمحورت حول الأدوار السينمائية وشباك التذاكر.

ووصل التوتر إلى ذروته عام 1958 عندما قررت الصباحي إنتاج وبطولة فيلم "جميلة" عن المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد، وهو الدور الذي كانت حمامة تستعد لتجسيده. كما أسهم النجاح الكبير للفيلم في تعميق الفجوة بين النجمتين، رغم حفاظهما على مظاهر الود أمام الجمهور.

فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ

هذا وتعد المنافسة بين فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ من أطول الصراعات في تاريخ الموسيقى العربية. وبدأ الخلاف بسبب حفلات الربيع التي ارتبطت لسنوات باسم الأطرش وأغنيته الشهيرة "الربيع".

غير أن دخول عبد الحليم إلى هذا الموسم الغنائي واستحواذه على اهتمام الجمهور والإذاعة أشعل التوتر بين الطرفين، وتطور الأمر إلى سجالات صحافية استمرت سنوات قبل أن تنتهي بمبادرة صلح جمعتهما في منزل الإعلامي وجدي الحكيم.

فريد شوقي ورشدي أباظة

وعلى صعيد السينما، جمع التنافس بين فريد شوقي ورشدي أباظة جماهيرية واسعة، لكنه اقترب من التحول إلى قطيعة بسبب خلاف وقع أثناء تصوير فيلم "صراع في النيل" عام 1959.

وشعر شوقي آنذاك بأن المخرج عاطف سالم يمنح أباظة مساحة أكبر لإبراز قدراته الفنية، ما أدى إلى احتدام النقاش بين الطرفين. إلا أن متانة العلاقة بينهما وتدخل المخرج ساهما في احتواء الأزمة واستكمال العمل الذي أصبح لاحقاً من كلاسيكيات السينما المصرية.

سعاد حسني ونادية لطفي

رغم المنافسة القوية بين سعاد حسني ونادية لطفي خلال الستينيات والسبعينيات، فإن علاقتهما ظلت بعيدة عن الصدامات الإعلامية التي شهدتها صراعات أخرى.

وتجلت المنافسة بينهما في سباق الحصول على الأدوار الكبرى، ومن أبرز الأمثلة فيلم "النظارة السوداء" الذي تنقل ترشيحه بين أكثر من نجمة قبل أن تستقر البطولة عند لطفي. مع ذلك، حافظت الفنانتان على علاقة ودية، ليصبح تنافسهما نموذجاً للتنافس الفني الراقي.

يوسف وهبي وزكي طليمات

ولم تقتصر الصراعات الفنية على السينما والغناء، بل امتدت إلى المسرح، حيث شهدت ثلاثينيات القرن الماضي خلافاً بارزاً بين يوسف وهبي وزكي طليمات.

وتمحور الخلاف حول رؤية كل منهما للمسرح، إذ رأى وهبي أن جذب الجمهور يتحقق عبر الميلودراما والبطولة الفردية، بينما دافع طليمات عن المسرح الأكاديمي والعمل الجماعي.

كما انقسم الجمهور والنقاد بين المدرستين، لكن هذا التنافس أسهم في تطوير الحركة المسرحية المصرية وأفضى إلى تأسيس المعهد العالي للفنون المسرحية.

تاريخ طويل من المنافسة

إذاً تكشف هذه النماذج أن الصراع على النجومية والصدارة كان جزءاً من تاريخ الفن المصري عبر أجيال متعاقبة.

وبينما انتهت بعض الخلافات بالمصالحة، واستمرت أخرى لسنوات، فإنها جميعاً عكست حجم التنافس بين النجوم في سعيهم إلى ترسيخ مكانتهم في ذاكرة الجمهور.