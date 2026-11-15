مشاريع أردنية بمليارات الدولارات في قطاع النقل على طاولة مؤتمر الاستثمار الأوروبي

خبرني - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة النقل، محمد الدويري، إن المشاريع التي ستطرحها الوزارة ضمن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، المنعقد في منطقة البحر الميت يومي 18 و19 تشرين الثاني الحالي، تحت الرعاية الملكية السامية، تشمل حزمة من المشاريع الاستراتيجية الكبرى الهادفة إلى تطوير منظومة النقل وتعزيز موقع الأردن مركزا إقليميا للنقل والتجارة والخدمات اللوجستية.

وأضاف الدويري أن المؤتمر، الذي يعد من أضخم المؤتمرات الاستثمارية التي تستضيفها المملكة، يشكل منصة مهمة لاستقطاب الاستثمارات والشراكات الأوروبية والدولية، وجمع المستثمرين والشركات والمؤسسات المالية مع الجهات المعنية بالمشاريع، لبحث فرص التمويل والشراكة والانتقال بالمشاريع المطروحة إلى مراحل التنفيذ، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز تنافسية المملكة.

وأوضح أن مشاريع قطاع النقل المطروحة ضمن المؤتمر تشمل خمسة مشاريع رئيسية، في مقدمتها مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية، ومشروع القطار الخفيف الذي يربط منطقة المحطة في عمان بمطار الملكة علياء الدولي، إلى جانب مشروعي الميناء البري في الماضونة والميناء البري في معان.

وأشار الدويري إلى أن حجم الاستثمارات المرتبطة بهذه المشاريع يتجاوز خمسة مليارات دولار، ما يعكس حجم الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع النقل وأهميتها في تطوير البنية التحتية، وتعزيز الربط بين الموانئ والمراكز الصناعية والإنتاجية والأسواق الإقليمية والدولية، ورفع كفاءة نقل البضائع والمسافرين، وخفض كلف النقل والخدمات اللوجستية، بما ينعكس إيجابا على تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبية المملكة للاستثمار.

وبين الدويري أن مشاركة الوزارة تتضمن أيضا فرصا ومبادرات لتطوير النقل المستدام في محافظات الجنوب، من خلال توفير 16 حافلة كهربائية لخدمة القرى والمناطق السكنية وربطها بالمدن الرئيسية، إلى جانب استقطاب استثمارات لتحويل حافلات النقل الطلابي العاملة بالديزل إلى حافلات كهربائية، وتطوير خدمات النقل السياحي الكهربائي في منطقة المثلث الذهبي التي تضم البتراء والعقبة ووادي رم.

وأكد الدويري أن المشاريع المطروحة تعكس حجم العمل والتوجهات التطويرية التي يشهدها قطاع النقل، والجهود المبذولة لتحديث بنيته التحتية وتوسيع فرص الاستثمار فيه، مشيرا إلى أن تنفيذها من شأنه توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتنشيط الحركة الاقتصادية في مختلف المحافظات، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن وزارة النقل تتطلع من خلال المؤتمر إلى بناء شراكات فاعلة مع المستثمرين والمؤسسات الأوروبية والدولية، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الحديثة في تطوير قطاع النقل، بما ينسجم مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي، ويسهم في ترسيخ مكانة الأردن مركزا إقليميا لحركة النقل والتجارة والخدمات اللوجستية.