رئيس الموساد في واشنطن.. نقل معلومات والعين على نووي إيران

خبرني - مع دفع رئيس الحكومة الإسرائيلية لتصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، من أجل استئناف الحرب على إيران، كشفت مصادر مطلعة أن زيارة رئيس الموساد رومان غوفمان إلى واشنطن هدفت إلى تقديم معلومات واستئناف التنسيق الأميركي الإسرائيلي حول الملف الإيراني.

وأفادت المصادر بأن إسرائيل نقلت معلومات لواشنطن عن مخططات إيرانية لاستهداف مسؤولين أميركيين، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

نطنز وفوردو وجبل الفأس

كما أشارت إلى أن إسرائيل تراقب منشآت إيران النووية في نطنز وفوردو وجبل الفأس.

فيما بينت تقديرات عسكرية إسرائيلية أن طهران لم تستأنف نشاطاً نووياً واسعاً في المنشآت المحصنة.

بينما رأى مسؤولون إسرائيليون أن إعادة فتح مداخل المنشآت النووية تحت الأرض تستدعي تحركاً عسكرياً.



يشار إلى أن زيارة غوفمان إلى واشنطن يوم الجمعة الماضي أتت فيما يضغط نتنياهو على الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أجل استئناف الحرب على إيران.

وعقد غوفمان اجتماعاً مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) جون راتكليف.

كما من المتوقع أيضاً أن يتوجه إلى ميامي للقاء مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، وفق ما ذكر موقع "أكسيوس".

أتت تلك الزيارة بينما أبلغت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" ممثلي الجيش الإسرائيلي في الولايات المتحدة، بضرورة الاستعداد لاستئناف الحملة العسكرية ضد إيران، حسبما أفادت قناة "كان" الإسرائيلية.

علماً أن مسؤولين أميركيين كانوا أوضحوا، أمس السبت، أن ترامب أبلغ مستشاريه أنه لن يستأنف الحرب على طهران، إذ تعتقد واشنطن أن حملة الخنق الاقتصادي تؤتي ثمارها.