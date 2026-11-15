بتكوين تهبط إلى أدنى مستوى في 4 أشهر

خبرني - تراجعت العملات المشفرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع هبوط بتكوين إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر، وسط موجة من تصفية مراكز الشراء الممولة بالديون، وتزايد الضغوط على سوق الأصول الرقمية.

وانخفضت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية بنسبة 5.7% خلال التداولات الأميركية السبت، قبل أن تواصل خسائرها في التداولات الآسيوية الأحد، وتهبط بنسبة إضافية بلغت 3.7% إلى 62,022 دولارا، وهو أدنى مستوى لها منذ 14 تموز الماضي، قبل أن تعوض بعض خسائرها وترتفع إلى نحو 64,800 دولار عند ظهر الأحد بتوقيت سنغافورة.

كما تراجعت عملة إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة، بنسبة 8% خلال الجلسة الأميركية، وواصلت انخفاضها الأحد بنسبة 3.4% إلى 1,711 دولارا، وهو أدنى مستوى منذ 8 تموز الماضي، قبل أن تقلص خسائرها إلى نحو 1,800 دولار.

وقال الشريك المؤسس لشركة "جي إس آر" المتخصصة في صناعة السوق للعملات المشفرة، ريتش روزنبلوم، إن التراجع يمثل حركة فنية، موضحا أن انخفاض بتكوين دون متوسطها المتحرك لـ200 يوم، البالغ نحو 73 ألف دولار، أدى إلى موجة من تصفية المراكز وفتح مراكز بيع جديدة، مشيرا إلى أن العملة تقترب على الأرجح من مستوى دعم فني.

وتعرضت العملات المشفرة لضغوط خلال الأسابيع الأخيرة، نتيجة مجموعة من العوامل، من بينها توقعات ارتفاع أسعار الفائدة، والتدفقات الخارجة من صناديق بتكوين المتداولة في البورصة الأميركية، إلى جانب تراجع شهية المخاطرة بفعل التطورات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، واستمرار تداعيات اختراق منصة "بينانس" أخيرا، والذي بلغت قيمته 6 مليارات دولار.

كما عززت استعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلسي الكونغرس الأميركي اعتبارا من العام المقبل التوقعات بتشديد الرقابة التنظيمية على قطاع العملات المشفرة.

وتراجعت بتكوين بأكثر من 20% منذ 21 تشرين الأول الماضي، فيما سجلت أدنى مستوياتها خلال العام عند 57,742 دولارا في الأول من تموز الماضي.

وباتت عمليات التصفية الكبيرة، التي تتجاوز فيها قيمة المراكز المحذوفة في بتكوين 500 مليون دولار خلال 24 ساعة، ظاهرة متكررة في السوق، إذ تدفع التقلبات الحادة المتداولين الذين يستخدمون الرافعة المالية إلى الخروج من مراكزهم.

وأدى هبوط بتكوين الجمعة إلى تصفية مراكز شراء في العملات المشفرة بقيمة تقارب 1.3 مليار دولار خلال 24 ساعة، استحوذت مراكز بتكوين على الحصة الأكبر منها، وفق بيانات "كوين غلاس".

وخلال الساعات الأربع والعشرين المنتهية عند ظهر الأحد بتوقيت سنغافورة، سجلت منصات التداول التي تتبعها "كوين غلاس" عمليات تصفية لمراكز في العملات المشفرة بقيمة نحو 1.95 مليار دولار، منها 758 مليون دولار في بتكوين و466 مليون دولار في إيثر، فيما استحوذت مراكز الشراء على الغالبية العظمى من عمليات التصفية.

وتراجع إقبال المستثمرين من المؤسسات على العملات المشفرة منذ اختراق منصة "بينانس" في 29 تشرين الأول الماضي.

وسجلت صناديق بتكوين الفورية المتداولة في البورصات الأميركية صافي تدفقات خارجة بلغ نحو 3 مليارات دولار خلال الفترة من 30 تشرين الأول وحتى 13 تشرين الثاني الحالي.

وقال الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة شركة "دي إيه سي إم" للاستثمار في العملات المشفرة، ريتشارد غالفين، إن الطرح العام الأولي المرتقب لشركة الذكاء الاصطناعي "أنثروبيك" قد يجذب رؤوس الأموال بعيدا عن سوق العملات المشفرة.

وأضاف غالفين أن أداء الأسعار يبدو مشابها لما حدث خلال فترة تسعير الطرح العام الأولي لشركة "سبيس إكس" في وقت سابق من العام الحالي.

وأشار إلى أن العملات المشفرة لا تزال تبدو مصدرا للتمويل قصير الأجل، لا سيما لدى المستثمرين الأفراد، بالتزامن مع الضغوط الأخرى الناجمة عن عوامل الاقتصاد الكلي.