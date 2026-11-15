ابنة الشهيد علاء مصاروة: لم نكن ننتظر إعدام قاتليه بل كنا نتمنى بقاء أبي

خبرني - عبّرت فرح مصاروة، ابنة الشهيد علاء مصاروة، عن مشاعر متباينة من الحزن والارتياح عقب صدور أحكام الإعدام بحق المدانين بقتل والدها، مؤكدة أن الأحكام القضائية، مهما بلغت، لن تعوّض عائلتها عن فقدانه أو تنهي معاناتها من غيابه.

وقالت مصاروة، في منشور عبر حسابها على موقع «فيسبوك»، إنها تلقت قرار الحكم والدموع تملأ عينيها، دون أن تتمكن من تحديد ما إذا كانت دموع فرح بصدور الحكم أم حسرة على خسارة لا تستطيع الأحكام القضائية إنصافها.

وأضافت: «لا أعرف إن كان عليّ أن أشعر بالانتصار اليوم، أم أن أحزن أكثر على حقيقة أن العدالة، مهما بلغت، لن تعيد إلينا من فقدناه».

وأوضحت أن عائلتها لم تكن تتمنى الوصول إلى يوم يصدر فيه حكم بالإعدام بحق قاتلي والدها، بل كانت تتمنى أن يبقى حياً بينهم، وأن تشاركه الأيام والمناسبات التي حُرمت العائلة من قضائها معه.

وتساءلت مصاروة عن كيفية التعايش مع غياب والدها، قائلة: «كيف نعتاد غياب رجل كان وجوده جزءاً من تفاصيل حياتنا؟ كيف تمر الأيام والمناسبات دون صوته وحضوره؟».

وأشارت إلى أن صدور أحكام الإعدام يحمل بالنسبة إليها وجعاً آخر، إذ ترى أن معاناة عائلتها بدأت منذ لحظة فقدان والدها، وستستمر رغم انتهاء الإجراءات القضائية.

وأكدت أن الحكم لا يستطيع إعادة الزمن إلى ما قبل رحيله، وأن غياب والدها سيظل حاضراً في تفاصيل حياة أسرته.

واختتمت مصاروة منشورها بالقول: «لقد انتهت حكايتهم بحكم الإعدام، أما حكايتنا نحن فقد حُكم علينا بخسارة أبدية»، مضيفة أن العائلة تحاول منذ رحيله مواصلة حياة لم تتخيل يوماً أنها ستعيشها من دونه.