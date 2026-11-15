نربيهم على الطاعة... ثم نشكو ضعف شخصياتهم

فكم من طفل نعتقد أننا نحسن تربيته، بينما لا نترك له مساحة كافية ليكتشف من يكون؟؟؟؟؟؟؟

لا تجلس هكذا، لا تتحدث بهذه الطريقة، لماذا اخترت هذا؟ لا تلبس هذا، لا تلعب مع هؤلاء، لماذا لم تفعل كما قلت لك؟ وكم مرة يتدخل احدى الوالدين او الاثنين معًا لتصحيح تصرف لم يكن خاطئاً أصلاً، وإنما لم يكن بالطريقة التي يفضلانها.

يفعل ذلك الوالدان بدافع الحب والحرص على انتاج طفل جيد وفقا لتصوراتهم، ونعتقد أننا كلما تابعنا تصرفات أطفالنا وصححنا أخطاءهم، كنا أكثر نجاحاً في تربيتهم، لكن هل فكرنا يوماً في أثر هذا التوجيه المستمر على شخصياتهم، وماذا يحدث للطفل عندما يشعر أن كل ما يفعله يحتاج إلى موافقة أو تصحيح من الآخرين، لنتخيل طفلاً اختار ملابسه، فتتدخل أمه لتغييرها لأنها لا تعجبها، ويحاول ترتيب غرفته فيعيد والده ترتيبها بالطريقة التي يراها أفضل، ويجيب عن سؤال فيصحح أحدهما طريقته في الكلام، ثم يجلس ليلعب فتبدأ التعليمات حول كيفية اللعب، قد تكون ملاحظات الأهل صحيحة من وجهة نظرهم، لكن ما الرسالة التي تصل إلى الطفل من تكرار هذه المواقف؟

ربما يتعلم أن اختياراته ليست جيدة بما يكفي، وأن هناك دائماً من يعرف الأفضل منه، وأن عليه أن يسأل قبل أن يقرر، ومع مرور السنوات، قد تتحول هذه الرسائل إلى جزء من نظرته لنفسه، فيصبح أقل ثقة بأحكامه، وأكثر اهتماماً برضا الآخرين عن تصرفاته، حتى في الأمور التي يفترض أن يقررها بنفسه، والمشكلة لا تكمن دائماً في التوجيه نفسه، وإنما في تحوله إلى أسلوب دائم في التعامل مع الطفل، فهناك فرق بين أن نقول له إن تصرفه كان خاطئاً لأنه تسبب في أذى للآخرين، وبين أن نكرر أمامه أنه لا يعرف كيف يتصرف، في الحالة الأولى نناقش سلوكاً يمكن تغييره، أما في الثانية فقد نزرع لديه شعوراً بأن المشكلة ليست فيما فعله، وإنما في قدراته وشخصيته، ولعل ما لا ننتبه إليه أن بعض الأطفال يستجيبون لهذا الأسلوب بالطاعة والتردد والخوف من الخطأ، بينما يستجيب آخرون بالعناد أو إخفاء تصرفاتهم عن الأهل، وقد ينشأ طفل يسعى باستمرار إلى الكمال، ليس حباً في الإنجاز، وإنما خوفاً من النقد أو خيبة أمل والديه، وهكذا قد يبدو السلوك مختلفاً من طفل إلى آخر، بينما يبقى السؤال عن أثر التدخل المستمر في ثقته بنفسه وقدرته على الاختيار.

لكن لماذا نبالغ أصلاً في توجيه أبنائنا، هل نخشى عليهم من الخطأ، أم نخشى أحياناً نظرة الآخرين إلينا من خلال تصرفاتهم، ربما نريد أن يظهر أطفالنا مهذبين ومنظمين وناجحين أمام الناس، فنصبح أكثر انشغالاً بتصحيح سلوكهم من منحهم فرصة لفهمه وتطويره بأنفسهم، وقد يتحول تصرف الطفل، دون أن نقصد، إلى اختبار لنجاحنا نحن في التربية.

وتشير الدراسات النفسية إلى أن منح الطفل مساحة مناسبة لعمره للاختيار والتجربة يرتبط بنمو شعوره بالاستقلالية والكفاءة، بينما يرتبط التحكم النفسي المفرط بمشكلات في التكيف النفسي، وهذا لا يعني أن نترك الأطفال دون قواعد أو حدود، وإنما أن ندرك الفرق بين حمايتهم من الخطر وحمايتهم من كل خطأ، وبين تعليمهم التفكير واتخاذ القرارات والتفكير نيابة عنهم.

والأمر لا ينتهي عند الطفولة، فقد يكبر الطفل الذي اعتاد التصحيح المستمر وهو يبحث عن موافقة الآخرين قبل اتخاذ قراراته، أو يشعر بالقلق عندما يختلف معهم، وربما يمارس الأسلوب نفسه بين الازواج ومع الاطفال لاحقاً، لأنه تعلم أن الاهتمام يعني التدخل في كل التفاصيل، والمفارقة أننا نقضي سنوات نوجه أبناءنا في أدق تفاصيل حياتهم، ثم عندما يكبرون نطالبهم بأن يكونوا مستقلين وواثقين بأنفسهم، ونستغرب ترددهم أو خوفهم من تحمل المسؤولية، نريدهم أن يتخذوا القرارات، بعد أن اعتدنا اتخاذها نيابة عنهم، وأن يثقوا بآرائهم، بعد أن أمضينا سنوات نصححها لهم.

وختاماً، لعل علينا أن نعيد التفكير في معنى التربية الصحيحة، فليس كل تصرف يختلف عما نريده خطأ، وليس كل اعتراض قلة احترام، ولا كل طفل مطيع يمتلك بالضرورة شخصية قوية ومتوازنة، فالطفل يحتاج إلى التوجيه، لكنه يحتاج أيضاً إلى أن يشعر بأن رأيه يستحق أن يُسمع، وأن اختياراته ليست دائماً موضع شك، وأن الخطأ ليس دليلاً على عجزه، وإنما فرصة ليتعلم.

وربما علينا أن نسأل أنفسنا قبل أن نصحح تصرفاً جديداً لأطفالنا، هل نتدخل لأنهم أخطأوا فعلاً، أم لأنهم لم يفعلوا ما كنا سنفعله نحن