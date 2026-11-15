صحف أوروبية: صورة سيئة للبرتغال في ليلة تكريم رونالدو

خبرني - تحولت مناسبة تكريم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ليلة مخيبة للآمال بالنسبة للمنتخب البرتغالي، بعدما تلقى خسارة قاسية أمام نظيره الدنماركي بنتيجة 1-4 في مدينة براغا، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، في مباراة بدأت بأجواء احتفالية وانتهت بغضب جماهيري وانتقادات واسعة.

وشهدت المباراة مظاهر تكريم لرونالدو، الذي غاب عن المواجهة، إذ ارتدى اللاعبون قمصانا تحمل اسمه ورقمه 7، فيما رفع الجمهور لافتة كتب عليها "شكرا يا قائد"، قبل أن تتبدل الأجواء مع تقدم المنتخب الدنماركي واتساع الفارق في النتيجة.

وسلطت الصحف العالمية الضوء على التناقض بين أجواء التكريم والنتيجة الثقيلة، حيث اختارت صحيفة "آس" الإسبانية عنوانا لافتا: "كريستيانو لم يكن يستحق هذا"، في إشارة إلى أن نهاية ليلة تكريم اللاعب بهذه الصورة لم تكن تليق بمسيرته الطويلة مع المنتخب البرتغالي.

من جانبها، وصفت صحيفة "ماركا" الدنمارك بأنها صاحبة التكريم الحقيقي، في إشارة إلى تفوقها الواضح خلال المباراة، وربطت النتيجة ببداية مرحلة ما بعد رونالدو، واصفة ما حدث بالكارثة.

أما صحيفة "سبورت" الكتالونية، فعنونت تغطيتها بعبارة "إذلال البرتغال في حفل تكريم كريستيانو"، مسلطة الضوء على الانهيار البرتغالي أمام المنتخب الدنماركي الذي استثمر أخطاء أصحاب الأرض.

وفي إيطاليا، ركزت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" على تراجع أداء المنتخب البرتغالي في غياب رونالدو، تحت عنوان: "صورة سيئة للبرتغال من دون CR7: هويلوند الشيطاني والدنمارك تسجل أربعة أهداف"، فيما أشارت إلى استمرار فرص النرويج في المجموعة.

واختصرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية المشهد بعبارة "حقبة جديدة.. هزيمة ثقيلة"، في إشارة إلى أن الاختبار البرتغالي في مرحلة ما بعد رونالدو لم ينته بالصورة المأمولة.

وفي الصحافة البرتغالية، وصفت صحيفة "أو جوجو" المباراة بأنها "كابوس"، رغم أنها أقيمت في مناسبة مخصصة لتكريم قائد المنتخب السابق، فيما تساءلت صحيفة "أبولا": "ماذا حدث يا برتغال؟"، ووصفت الخسارة بأنها "إذلال" في براغا.

أما صحيفة "بوبليكو"، فاختارت عنوانا حمل مفارقة لافتة: "رونالدو لم يحضر حفل التكريم، وكذلك غابت البرتغال"، في إشارة إلى غياب النجم عن المباراة وتراجع أداء المنتخب أمام جماهيره.

وفي بريطانيا، وصفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" النتيجة بأنها "إذلال للبرتغال"، فيما ركزت صحيفة "الغارديان" على التفوق الدنماركي، بينما وصفت إذاعة "توك سبورت" الخسارة بأنها إهانة غير مسبوقة في تاريخ المنتخب، مشيرة إلى أنها أكبر هزيمة رسمية للبرتغال على أرضها.

وامتدت ردود الفعل إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول مستخدمون عبارات داعمة لرونالدو، من بينها شعار "لا تسيئوا أبدا إلى كريستيانو رونالدو"، إلى جانب تعليقات مثل "من دون رونالدو لا توجد حفلة"، في تعبير عن ارتباط الاحتفالية بحضور قائد المنتخب السابق.

وفي البرازيل، تناول موقع "UOL" التناقض بين أجواء التكريم والخسارة الثقيلة، ناقلا تصريحات المدرب جورجي جيسوس، الذي رفض تحميل غياب رونالدو مسؤولية الهزيمة، مع إقراره بالمشكلات الدفاعية التي عانى منها المنتخب خلال اللقاء.