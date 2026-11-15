ممثلة روسيا في (ملكة جمال الكون): العقل أهم من المظهر

خبرني - اعتبرت ألكسندرا ستاشكيفيتش، ممثلة روسيا في مسابقة "ملكة جمال الكون - 2026" الدولية، أن العقل والصفات الشخصية أهم من المظهر لدى اختيار الفائزات بمسابقات الجمال.

وقالت ستاشكيفيتش في تصريح لوكالة تاس إن "الجمال يظل مهما، غير أنه لا بد أن يكون خلفه ما يجذب الانتباه فعلا، والعقل هو الأهم".

وأضافت أن الفتاة الذكية في نظرها هي التي "يطيب للمرء الإصغاء إليها"، وأن "الكاريزما وروح الدعابة من أبرز سمات الجمال، فإن من يجيد المزاح ويتقبل الدعابة برحابة صدر هم الأجمل!".

وكانت الحسناء الروسية البالغة 21 عاما من العمر، قد أحرزت لقب بطلة روسيا في رياضة التشجيع سبع مرات، وهي مرشحة لنيل درجة أستاذ الرياضة. وأمضت أكثر من 11 عاما في المجال الرياضي ومثلت المنتخب الروسي، وهي تدرس حاليا في كلية الصحافة بجامعة تيومين الحكومية.

ومسابقة "ملكة جمال الكون - 2026" تستضيفها بويرتوريكو حيث تم تحديد عرض الأزياء الوطنية في 21 نوفمبر، والمسابقة التمهيدية في اليوم التالي، على أن تقام النهائيات في 24 نوفمبر.