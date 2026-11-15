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  • الدكتور الحسبان من عمان العربية عضواً في الهيئة التحريرية لمجلات دولية تابعة لـمؤسسة   (BEIESP)

الدكتور الحسبان من عمان العربية عضواً في الهيئة التحريرية لمجلات دولية تابعة لـمؤسسة   (BEIESP)

  • 15 نوفمبر 2026
  • 12:23
الدكتور الحسبان من عمان العربية عضواً في الهيئة التحريرية لمجلات دولية تابعة لـمؤسسة   BEIESP

خبرني - في إنجازٍ أكاديمي جديد يُضاف إلى سجل جامعة عمان العربية الحافل بالتميّز العلمي، وفي إطار سعيها المتواصل لتعزيز حضورها الأكاديمي والبحثي على المستوى الدولي، تم تعيين الدكتور أحمد الحسبان رئيس قسم علوم وإدارة الطيران في كلية علوم الطيران في الجامعة، عضواً في الهيئة التحريرية للمجلات العلمية الصادرة عن مؤسسة Blue Eyes Intelligence Engineering and Sciences Publication (BEIESP)، وذلك للعامين 2026–2027.

ويأتي هذا التعيين تقديراً للكفاءة العلمية والخبرات الأكاديمية والبحثية التي يتمتع بها الدكتور الحسبان، بالإضافة إلى المكانة التي يحظى بها أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة عمان العربية ضمن الأوساط العلمية الدولية، كما يجسد حرص الجامعة وبدعم وتوجيهات رئيسها الأستاذ الدكتور محمد الوديان على تمكين كوادرها الأكاديمية من الانخراط في المسؤوليات العلمية والتحريرية الدولية، وتعزيز مشاركتهم في تطوير منظومة البحث العلمي والنشر الأكاديمي، كما يعكس هذا الإنجاز اهتمام كلية علوم الطيران بإشراف الأستاذ الدكتور مالك السالم العناقرة عميد الكلية، بتعزيز حضور أعضائها في المحافل العلمية الدولية، وتوسيع مشاركتهم في أعمال التحرير والتقييم العلمي، بما يسهم في الارتقاء بجودة الإنتاج البحثي وتعزيز سمعة الجامعة والكلية، ويُذكر أن شهادة التعيين الصادرة عن مؤسسة (BEIESP) تؤكد اختيار الدكتور أحمد الحسبان عضواً في الهيئة التحريرية لمجلاتها العلمية خلال عامي 2026–2027.

الدكتور الحسبان من عمان العربية عضواً في الهيئة التحريرية لمجلات دولية تابعة لـمؤسسة   (BEIESP)

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