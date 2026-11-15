يا مشحبرة.. بدك مصحة نفسية.. 3 أشهر حبسًا لسيدة هددت ابنة خالتها وأهانتها

خبرني - قضت المحكمة بحبس سيدة تبلغ من العمر 52 عامًا لمدة ثلاثة أشهر، وتغريمها 75 دينارًا، بعد إدانتها بجرمي التحقير والتهديد بحق ابنة خالتها، على خلفية خلافات عائلية تضمنت شتائم وتهديدات، فيما أعلنت براءتها من جرمي الذم والقدح، وردّت مطالبة التعويض لعدم ثبوتها.

وبحسب تفاصيل القضية، تقدمت سيدة بشكوى ضد ابنة خالتها، اتهمتها فيها بتكرار الإساءة إليها لفظيًا وتهديدها بالاستعانة بأشقائها لإلحاق الأذى بها، ما تسبب لها بالخوف وأثر في حالتها النفسية.

«يا مشحبرة.. بدك مصحة نفسية».. عبارات أمام المحكمة

ووفقًا لأوراق الدعوى، تضمنت العبارات المنسوبة للمشتكى عليها أوصافًا مثل «مجنونة وبدك مصحة نفسية» و«إنت عبدة مشحبرة زي بابور الغاز» و«إنت بخيلة وشحادة»، إلى جانب ألفاظ أخرى اعتبرتها المشتكية مسيئة لكرامتها.

واستمعت المحكمة إلى شهادتين أكدتا تكرار الشتائم والتهديدات، فيما أشارت إحداهما إلى أن المشتكية توقفت عن الذهاب إلى عملها لفترة، بينما ذكرت الأخرى أن ما تعرضت له أثر في حالتها النفسية والصحية، بما في ذلك ارتفاع مستويات السكر وضغط الدم.

وبعد دراسة الأدلة والاستماع إلى الشهود، اعتبرت المحكمة أن العبارات الواردة في القضية تشكل جرم التحقير، وأن التهديد بإلحاق الأذى بالمشتكية يشكل جرم التهديد المنصوص عليه في المادة 354 من قانون العقوبات.

في المقابل، لم تجد المحكمة أدلة كافية لإدانة المشتكى عليها بجرمي الذم والقدح، وقررت إعلان براءتها منهما.

وقررت المحكمة فرض غرامة قدرها 25 دينارًا عن جرم التحقير، والحبس ثلاثة أشهر وغرامة 50 دينارًا عن جرم التهديد، لتصبح العقوبة النهائية الحبس ثلاثة أشهر وغرامة إجمالية 75 دينارًا، إضافة إلى الرسوم، مع قابلية القرار للاستئناف.