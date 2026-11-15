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المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة

  • 15 نوفمبر 2026
  • 12:20
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة

خبرني  -  أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، فجر اليوم الاحد، محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجّهة، بعد رصدها وهي تتجه نحو الأراضي الأردنية.

وتمكنت وحدات حرس الحدود، ضمن منطقة مسؤوليتها، من التعامل مع البالونات وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وضبط المواد المخدرة المحمّلة عليها، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، حيث جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي استمرارها في أداء واجبها الوطني بكل كفاءة واقتدار، والتصدي بحزم لجميع محاولات التسلل والتهريب، مهما تعددت أساليبها وتطورت وسائلها، حفاظاً على أمن المملكة واستقرارها، وصوناً لسيادتها وسلامة مواطنيها.

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