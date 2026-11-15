قبل أن تشيخ الأحداث، ويشيب الواقع مَن يكتب سيناريو الغد… عقولٌ تهندس الاحتمال الأبيض أم ظلالٌ تُنبت المستقبل الأسود؟

ليست أخطر لحظات المجتمعات تلك التي تهزّها الأحداث، بل تلك التي تعتاد فيها الاهتزاز حتى تفقد قدرتها على تخيّل مستقبل مختلف. فالأحداث تشيخ حين تتكرر دون أن نتعلم منها، والواقع يشيب حين نستسلم لما اعتدناه، ونصبح أسرى ردود الأفعال، ننتظر المفاجأة السوداء لنكتشف أننا لم نُعِدّ للغد سوى بيانات الاستنكار. فالمجتمعات لا يشيخ عمرها بمرور السنوات، بل حين تتوقف عن إنجاب الأفكار التي تجعل مستقبلها أفضل من ماضيها. فأخطر ما تفعله الأزمات المتكررة أنها لا تُرهق المؤسسات وحدها، بل قد تُشيخ خيال المجتمع؛ حتى يصبح الممكن مستحيلاً في نظره، والمألوف قدراً لا يجرؤ على تغييره والسؤال الذي ينبغي أن يشغلنا؛ ليس ماذا سيحدث لنا غداً؟ بل؛ ماذا نصنع اليوم حتى لا يفاجئنا الغد بما كان بوسعنا تجنّبه؟

إن المستقبل ليس صندوقاً مغلقاً تُخبّئ فيه الأيام أقدارها، بل مساحة تتنافس على تشكيلها قراراتنا وأفكارنا وسلوكياتنا. وهنا تبرز الحاجة إلى ما أسميه هندسة الاحتمال الأبيض؛ أي الانتقال من انتظار السيناريوهات السوداء إلى صناعة مستقبل مرغوب، نقرأ إشاراته المبكرة، ونستشرف مخاطره، ونكتشف فرصه، ثم نعود من صورته التي نتمناها إلى القرارات التي ينبغي اتخاذها اليوم لتحقيقه. فالسيناريو الأبيض ليس حلماً وردياً يتجاهل احتمالات الشر، بل احتمالٌ نمنحه أسباب التحقق، ونُضعف في المقابل الأسباب التي قد تجعل المستقبل أكثر ظلمة. فالمستقبل لا يُصنع بالتفاؤل وحده، وإنما بقدرتنا على تحويل ما نخشاه إلى استعداد، وما نرجوه إلى فعل، وما نتخيله إلى مسؤولية مشتركة.

ولعل أخطر أوهامنا أن نتصور السيناريو الأسود ضيفاً غريباً يقتحم أبواب المجتمع فجأة؛ فقد تنمو جذوره سنواتٍ في تربة الإهمال والإقصاء والجهل وغياب العدالة، قبل أن يظهر على السطح حدثاً صادماً. ولذلك فإن صناعة السيناريو الأبيض لا تبدأ بتوقّع الكارثة وحدها، بل بتغيير الظروف التي قد تُنبتها. فالمستقبل لا يفاجئنا دائماً بما لم نعرفه؛ بل أحياناً بما عرفناه طويلاً ولم نمتلك شجاعة تغييره.

في كل مجتمع أيادٍ تبني في الضوء، وأخرى تهدم في العتمة والظلال؛ بعضها يزرع المعرفة والثقة والعدل، وبعضها ينشر الكراهية والإقصاء والفساد والتضليل. وقد يرتدي الهدم أحياناً ثوب النصيحة، أو يتخفّى خلف شعارات الإصلاح؛ فليست أخطر الأيادي تلك التي تحمل معاول الهدم علانية، بل التي تُضعف أساسات البناء بصمت، حين تُطبّع الإقصاء، وتُبرّر الفساد، وتُحوّل الصمت عن الخطأ إلى فضيلة. والفرق بين اليد التي تبني وتلك التي تهدم لا يُقاس بارتفاع الصوت، بل بما تتركه من أثر في حياة الآخرين. وهنا يتجلى التحدي الحضاري في بناء المناعة التحويلية للمجتمع؛ بتحويل خطاب الكراهية إلى تعليم للمواطنة، والإشاعة إلى ثقافة للتحقق، والإقصاء إلى مشاركة، والفساد إلى حوكمة ومساءلة، والصدمة إلى معرفة تمنع تكرارها. فالمجتمع الناضج ليس الذي يخلو من السموم، بل الذي يمتلك بصيرةً تكشف مصادرها، وعدالةً تمنع انتشارها، وحكمةً تستخلص من مرارتها ترياقاً يحمي الأجيال.

ولعل أعظم ما تحتاج إليه مجتمعاتنا هو الانتقال من إدارة الحدث إلى رعاية المستقبل؛ فلا نُربّي الطفل على الخوف من المختلف، بل على اكتشاف إنسانيته، ولا نترك الشباب ينتظرون فرص الغد، بل نشركهم في صناعتها، ولا نختزل المرأة في أدوارها التقليدية، بل نعترف بها شريكة في قيادة التحول. ونفتح للأشخاص ذوي الإعاقة أبواب المشاركة والتأثير، ونحتضن أصحاب القدرات العقلية الاستثنائية بوصفهم طاقة ابتكار لا ينبغي أن تضيع، ونمنح كبار السن والمتقاعدين دوراً يتجاوز استعادة الذكريات إلى نقل الحكمة وصناعة البصيرة. فالمستقبل الذي لا يجد فيه كل جيل مكاناً له، ليس مستقبلاً مشتركاً، بل امتيازاً لجيل على حساب آخر. من هنا تنشأ فكرة مجالس الأجيال لصناعة الغد؛ منصات تجمع خبرة الأمس بخيال اليوم، لتصميم سيناريوهات مجتمعية مرغوبة، وتحويلها إلى مبادرات قابلة للتنفيذ والقياس. فتصبح لكل مجتمع خريطةٌ لما يخشاه، وصورةٌ لما يتمناه، وخطواتٌ عملية تصل بينهما؛ فلا يظل المستقبل وعداً تتناقله الأجيال، بل مسؤوليةً تتقاسمه

قبل أن تشيخ الأحداث ويشيب الواقع، علينا أن ننتبه إلى أن الشيخوخة الأخطر ليست في عمر الأزمات، بل في عجز العقول عن تخيّل نهايات مختلفة لها. فليس قدراً أن ننتظر السيناريو الأسود حتى يطرق أبوابنا، بينما نترك السيناريو الأبيض يشيخ في دفاتر الأمنيات. إن الأوطان لا تُبنى فقط بالأيادي التي تُصلح ما تهدّم، بل بالعقول التي تمنع أسباب الهدم، وبالضمائر التي ترفض أن تورّث أبناءها مخاوف الأمس وأحقاده.

ويبقى السؤال الذي ينبغي أن نورّثه لأطفالنا، لا مخاوفنا: هل سنترك لهم مستقبلاً يروون فيه كيف نجونا من أزماتنا، أم مستقبلاً يروون فيه كيف امتلكنا الشجاعة لنمنع أزماتٍ لم تقع بعد؟



