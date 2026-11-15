زين راعي الاتصالات لبطولة كأس العالم لالتقاط الأوتاد 2026 في العقبة

خبرني - في إطار دورها المتواصل في دعم القطاع الرياضي وتعزيز حضور المملكة على خارطة الفعاليات الرياضية الدولية، أعلنت شركة زين الأردن عن رعايتها لبطولة كأس العالم لالتقاط الأوتاد 2026 كراعي اتصالات، والتي استضافتها مدينة العقبة خلال بمشاركة منتخبات من 10 دول هي الأردن، والسعودية، والهند، ومصر، والسودان، وجنوب أفريقيا، وباكستان، وعُمان، وقطر، واليمن.

وتأتي رعاية زين لهذه البطولة امتداداً لجهودها المتواصلة في دعم قطاعي الرياضة والسياحة، وإيماناً منها بدورهما في إبراز المقومات التي تزخر بها المملكة، وتعزيز حضورها إقليمياً ودولياً كوجهة لاستضافة البطولات والفعاليات الرياضية الكبرى، فضلاً عن أهمية هذه الفعاليات في مد جسور التواصل الثقافي وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة.

وتشكّل استضافة مدينة العقبة لهذه البطولة فرصة مهمة لتسليط الضوء على مكانتها كإحدى أبرز الوجهات السياحية في المملكة، وما تتمتع به من مقومات طبيعية وسياحية وبنية تحتية مؤهلة لاستقطاب الفعاليات الدولية، بما يعزز حضورها على خارطة السياحة الرياضية، ويسهم في استقطاب الزوار والوفود المشاركة، وتنشيط الحركة السياحية والاقتصادية فيها.

وأكدت زين اعتزازها بالشراكة الاستراتيجية الممتدة التي تجمعها مع مديرية الأمن العام، وبالمساهمة في دعم هذه البطولة الدولية التي تجمع نخبة من فرسان العالم في رياضة عريقة ترتبط بتاريخ الفروسية العربية وإرثها الأصيل، مشيرةً إلى أن رعايتها تأتي انسجاماً مع رؤيتها في دعم المبادرات والفعاليات التي تترك أثراً إيجابياً على مختلف القطاعات، وتسهم في إبراز المقومات التي تزخر بها المملكة، وتعزيز حضورها كوجهة رياضية وسياحية على المستويين الإقليمي والدولي.