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  • البنك العربي ومركز تطوير الأعمال يطلقان برنامجاً للتدريب المهني لتمكين الشباب الأردني

البنك العربي ومركز تطوير الأعمال يطلقان برنامجاً للتدريب المهني لتمكين الشباب الأردني

  • 15 نوفمبر 2026
  • 12:07
البنك العربي ومركز تطوير الأعمال يطلقان برنامجاً للتدريب المهني لتمكين الشباب الأردني

خبرني  - أطلق البنك العربي ومركز تطوير الأعمال (BDC) برنامجاً للتدريب المهني يهدف إلى تزويد الشباب الأردني بالمهارات والكفاءات المهنية التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي وتمكينهم اقتصادياً، ما يعزز فرصهم في الحصول على عمل مستدام. 

ويأتي هذا البرنامج ضمن إطار التعاون بين البنك العربي ومركز تطوير الأعمال لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال بناء القدرات وإطلاق مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمعات المحلية وأولوياتها.

ويستهدف البرنامج تدريب وتأهيل أكثر من 100 شاب وشابة، ضمن تخصصات مهنية تُحدَّد بناءً على دراسة احتياجات سوق العمل المحلي والفرص الاقتصادية المتاحة، لضمان مواءمة التخصصات التدريبية مع متطلبات القطاعات الإنتاجية والخدمية، ويعزز فرص المستفيدين في الحصول على فرص عمل مستدامة.

ويجمع البرنامج بين التدريب النظري والتطبيق العملي لإكساب المشاركين المهارات الفنية اللازمة لممارسة المهن المستهدفة، إضافة إلى تأهيلهم لاستيفاء متطلبات الحصول على شهادة مزاولة المهنة وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الجهات المختصة، ما يعزز جاهزيتهم لدخول سوق العمل بكفاءة.

من جانبه، أعرب معالي السيد نايف استيتية، مؤسس مركز تطوير الأعمال، عن تقديره لدعم البنك العربي واعتزازه بهذا التعاون، مشيراً إلى أن البرنامج يركز على تدريب الشباب في مهن يحتاجها السوق، ويزودهم بالمهارات والمؤهلات التي تساعدهم على دخول سوق العمل. وأكد أن ربط التدريب بالفرص الفعلية والتعاون مع القطاع الخاص يمثلان ركيزتين أساسيتين لتحسين فرص التشغيل لدى الشباب. 

وتجدر الإشارة إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية متكاملة على صعيد الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، تعكس حرصه على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال العمل مع مختلف الجهات المعنية وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة. ويأتي برنامج البنك العربي للمسؤولية المجتمعية "معاً" كأحد ثمار هذا التوجه، حيث يرتكز على عدة محاور أساسية تشمل: الصحة، والتعليم، ومكافحة الفقر، وحماية البيئة، ودعم الأيتام، وتمكين المرأة.

 

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