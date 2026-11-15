تجارة عمّان تبحث مطالب تجار المدافئ والصوبات وتؤكد أولوية سلامة المواطنين

خبرني - أكد رئيس لجنة إدارة غرفة تجارة عمّان، محمد أبو عودة، أهمية قطاع تجارة المدافئ والصوبات ودوره في تلبية احتياجات المواطنين، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمواصفات والمقاييس المعتمدة، باعتبارها ضمانة لحماية المستهلك والتاجر والمستورد على حد سواء، وتعزيز الثقة بالمنتجات المتداولة في الأسواق المحلية.

وقال أبو عودة، خلال لقائه عدداً من تجار ومستوردي ومصنّعي المدافئ والصوبات، إن الغرفة تولي اهتماماً كبيراً بالتحديات التي تواجه مختلف القطاعات التجارية والخدمية، وتحرص على الاستماع إلى ملاحظات منتسبيها ومتابعة قضاياهم مع الجهات الرسمية المختصة، مؤكداً أن الغرفة بيت التجار والمرجعية المؤسسية للدفاع عن مصالحهم وتذليل العقبات التي تواجه أعمالهم.

وأضاف أن حماية صحة المواطنين وسلامتهم أولوية أساسية لا يمكن التهاون فيها، وأن تطبيق المواصفات والمقاييس والإجراءات الرقابية يجب أن يراعي في الوقت ذاته طبيعة النشاط التجاري والظروف التي تواجه التجار والمستوردين، بما يحقق التوازن بين متطلبات السلامة العامة واستقرار الأسواق.

من جانبهم، استعرض التجار خلال اللقاء عدداً من الملاحظات المتعلقة بالإجراءات الادارية والفنية والفحوصات المعتمدة للمدافئ والصوبات، وآليات التعامل مع المخزون السابق.

وأشاروا إلى أهمية توفير الفحوصات الفنية داخل المملكة، بما يضمن الالتزام بمتطلبات السلامة العامة وجودة المنتجات وحماية المستهلك، ويسهم في الوقت ذاته في تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية على التجار والمستوردين.

وأكد أبو عودة حرص الغرفة على متابعة ملاحظات التجار مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والجهات المعنية، وتعزيز التعاون والتنسيق بما يحافظ على سلامة المستهلك ويخدم القطاع.