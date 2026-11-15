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  • فيديو يوثق ظهور أحمد الشرع وزوجته على شاطئ أنطاليا يثير تفاعلاً واسعاً

فيديو يوثق ظهور أحمد الشرع وزوجته على شاطئ أنطاليا يثير تفاعلاً واسعاً

  • 15 نوفمبر 2026
  • 11:25
فيديو يوثق ظهور أحمد الشرع وزوجته على شاطئ أنطاليا يثير تفاعلاً واسعاً

خبرني - ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بمقطع فيديو للرئيس السوري أحمد الشرع وزوجته لطيفة الدروبي على أحد شواطئ مدينة أنطاليا التركية، وذلك في ختام مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين المعني بتغير المناخ (COP31)، المنعقد بين 9 و20 نوفمبر (تشرين الثاني).

وظهر الزوجان وهما يقفان على الشاطئ ويتأملان البحر، وسط تفاعل واسع بين السوريين الذين تناقلوا الفيديو، وصور الشرع مع رفيقة دربه.

يذكر أن اسم لطيفة الدروبي برز للمرة الأولى مطلع فبراير (شباط) 2025، عندما رافقت الشرع خلال زيارتين رسميتين إلى السعودية وتركيا، ما أثار اهتماماً إعلامياً لكونها لم تكن معروفة للرأي العام قبل ذلك.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2024، كشف الشرع في مقابلة مع "العربية/الحدث" أن حياته لم تكن اعتيادية، إذ اعتاد الترحال والتنقل بين عشرات المنازل، كما اضطر لفترة إلى العيش مع زوجته في منطقة جبلية نائية داخل سوريا.

كذلك أوضح أن حياته كانت مليئة بالصعوبات، وأن الطعام والشراب لم يكونا متوافرين دائماً، بينما كانت لطيفة رفيقة دربه في العديد من تلك المحطات الصعبة.


أول ظهور علني
وكان أول ظهور علني للطيفة خلال لقاء جمع الشرع بعدد من المغتربات السوريات في القصر الرئاسي بدمشق. ففي يناير (كانون الثاني) 2025، فاجأ الشرع مجموعة من السوريات المقيمات في الولايات المتحدة بتقديم زوجته لطيفة إليهن، مؤكداً أنه لا توجد امرأة أخرى في حياته.

فيما أفادت مصادر حينها أن لطيفة التي تنتمي إلى عائلة الدروبي، تتحدر من مدينة القريتين التابعة لمحافظة حمص على أطراف البادية السورية، والواقعة على بعد نحو 85 كيلومتراً من مدينة حمص.

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