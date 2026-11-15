زراعة أشتال حرجية في دوار الشهداء بلواء الشوبك

خبرني - نفذت مديرية زراعة الشوبك، بالتعاون مع بلدية الشوبك الجديدة، حملة لزراعة الأشتال الحرجية في دوار الشهداء، بجانب محطة المناصير، بهدف زيادة الرقعة الخضراء وتعزيز جمالية المنطقة.

وجاءت الحملة بمشاركة قسم الحراج، ممثلاً بالمهندس أحمد الدحيات، وقسم الإنتاج النباتي، ممثلاً بالمهندس ركان الشقيرات، وبالتعاون مع بلدية الشوبك الجديدة، ممثلة بمحمود الطورة.

وتكفل عبيدة الهباهبة بري الأشتال عن روح والده، فيما دعت الجهات القائمة على المبادرة المواطنين إلى المحافظة على الأشتال والعناية بها لضمان استمراريتها ونموها.