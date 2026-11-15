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أردني يطلق اسم "جواد" على مولوده تخليدًا لذكرى زميله الشهيد السلايطة

  • 15 نوفمبر 2026
  • 11:01
أردني يطلق اسم جواد على مولوده تخليدًا لذكرى زميله الشهيد السلايطة

خبرني - رزق المواطن الأردني محمد الرواجيح بمولود أسماء "جواد" وفاء لزميله السلايطة وتخليدا لذكراه.

وكتب الرواجيح : 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، رزقني الله بمولود أسميته جواد.
ولم يكن اختيار الاسم مجرد اختيار عابر، بل كان وفاءً لرفيقٍ عزيز وزميلٍ غالٍ، الشهيد جواد السلايطه ، الذي رحل عن دنيانا وبقيت ذكراه حاضرة في قلوبنا.
رحل جواد، لكن اسمه لم يرحل، واليوم أُهدي هذا الاسم لابني، ليبقى ذكره حاضراً بيننا، ولتظل سيرته الطيبة محفورة في الذاكرة.
جواد الكبير غاب عن عيوننا، وجواد الصغير جاء ليُحيي اسماً لن ننساه.
اللهم ارحم الشهيد جواد، وبارك لي في جواد، واجعله من الصالحين، واجعله قرة عين لنا.
الحمد لله على تمام النعمة واكتمال الفرحة. ❤ بعض الأسماء لا نختارها فقط، بل نحملها وفاءً لمن تركوا في حياتنا أثراً لا يمحوه الغياب».

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