التربية: لم يعلن بعد عن موعد تقديم طلبات المنح والقروض الداخلية

خبرني - أكد مستشار وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية للشؤون الإعلامية، الناطق الإعلامي باسم الوزارة، مهند الخطيب، أن مديرية البعثات لم تعلن إلى الآن عن بدء تقديم طلبات الاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2026-2027، التي يقدمها صندوق دعم الطالب الجامعي في الوزارة.

وأشار الخطيب إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تداولت أخيرا مواعيد غير دقيقة وروابط غير صحيحة نسبت إلى الوزارة، داعيا الطلبة إلى التحقق من المعلومات ومتابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن الوزارة عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

وبين أن الوزارة ستعلن قريبا الموعد الدقيق لبدء تقديم الطلبات بعد استكمال الإجراءات اللازمة.