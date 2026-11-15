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ذوو شهداء هجوم كنيسة الكرك يصلون إلى محكمة أمن الدولة لحضور النطق بالحكم

  • 15 نوفمبر 2026
  • 09:47
ذوو شهداء هجوم كنيسة الكرك يصلون إلى محكمة أمن الدولة لحضور النطق بالحكم

خبرني - وصل عدد من ذوي شهداء الهجوم الإرهابي على كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في بلدة حمود بمحافظة الكرك، صباح اليوم الأحد، إلى محكمة أمن الدولة، لحضور جلسة النطق بالحكم في القضية التي أسفرت عن استشهاد 9 أشخاص في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها اليوم بحق المتهمين في القضية، بعد استكمال جلسات المحاكمة والاستماع إلى شهود النيابة العامة ومرافعات أطراف الدعوى.

وكان محامي عائلات الضحايا، عامر هلسه، قد أكد أن صدور قرار المحكمة اليوم مرهون باستكمال تدقيق ملف القضية والبينات والإفادات الواردة فيه.

وأوضح هلسه أن المحكمة أنهت الأربعاء الماضي جلستها الثالثة، ورفعت القضية للتدقيق تمهيداً لإصدار القرار، مشيراً إلى أن الحكم سيكون قابلاً للطعن أمام محكمة التمييز خلال 30 يوماً من تاريخ صدوره.

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