(الحقنة الثلاثية) تثير تساؤلات بعد وفاة طفل أردني.. وعائلته تروي التفاصيل

خبرني - توفي الطفل جواد محمد الريماوي، البالغ من العمر 5 سنوات، يوم الخميس الماضي، بعد تعرضه لتشنجات أعقبت تلقيه حقنة خلال مراجعته مستشفى لتلقي العلاج من أعراض رشح، وفق ما كشفه خاله علي الخطاطبة.

وقال الخطاطبة، في تصريحات لـ"راديو هلا"، إن العائلة توجهت بالطفل إلى المستشفى للحصول على العلاج، حيث جرى إعطاؤه ما وصفها بـ"الإبرة الثلاثية"، قبل أن تتدهور حالته الصحية ويتعرض لتشنجات.

وأضاف أن الطفل تعرض للتشنجات عقب تلقي الحقنة، ما استدعى تحويله إلى مستشفى اخر، حيث جرى إدخاله إلى قسم العناية الحثيثة لمتابعة حالته الصحية.

وبحسب رواية خاله، بقي جواد في المستشفى نحو ثلاثة أيام، قبل أن يفارق الحياة يوم الخميس الماضي، في حادثة تركت عائلته أمام فاجعة وفاة طفلها.

وأشار الخطاطبة إلى أن الحقنة أعطيت للطفل دون التأكد مسبقا مما إذا كان يعاني من حساسية تجاه مكوناتها، معتبرا أن ما حدث يشكل خطأ طبيا.

وتأتي هذه التصريحات على لسان خال الطفل، الذي تحدث عن تفاصيل مراجعة المستشفى وتطور الحالة الصحية لجواد وصولا إلى وفاته.