بقائي: واشنطن بدأت الحرب ضد إيران وتحاول إخفاء فشلها

خبرني - اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الولايات المتحدة بترويج رواية مضللة للتنصل من مسؤوليتها عن شن الحرب ضد إيران والتمويه على إخفاقها في تحقيق أهدافها.

وقال بقائي، في منشور عبر منصة "إكس"، إن المسؤولين الأمريكيين يروجون لرواية جديدة مفادها أن واشنطن لم تبدأ الحرب، بل إن الإيرانيين بدأوها بثورة عام 1979، واصفا هذا الطرح بأنه "تزييف صارخ" للحقائق.

وأوضح أن الثورة الإيرانية استهدفت استعادة السيادة الوطنية والحرية والكرامة الإنسانية، مشيرا إلى أن ذكرى انقلاب عام 1953 المدعوم من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لا تزال حاضرة في أذهان الإيرانيين.

وأكد أن الولايات المتحدة شنت، مرتين خلال أقل من تسعة أشهر، عدوانا عسكريا غير مبرر على إيران أثناء إجراء مفاوضات دبلوماسية، واتهمها باغتيال المرشد الأعلى ومسؤولين إيرانيين كبار، وقتل وإصابة نساء وأطفال وتدمير بنى تحتية حيوية.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية، بعدما وصلت إلى مأزق عسكري وسياسي، تحاول التنصل من مسؤوليتها عن بدء الحرب وإخفاء فشلها في تحقيق أهدافها بفبركة رواية تزعم الانتصار.

وأشار إلى أن أوساطا سياسية أمريكية رفيعة أقرت، بحسب قوله، بأن الحرب ضد إيران كانت السبب الرئيسي للهزيمة الانتخابية، معتبرا أن نتائج الانتخابات النصفية كشفت تداعيات الحرب على الداخل الأمريكي.

وفي استعراضه لجذور العداء بين البلدين، ذكّر بقائي بدعم واشنطن السياسي والاستخباراتي والعسكري والمالي لنظام صدام حسين خلال الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت ثماني سنوات، وتواطؤ إدارة رونالد ريغان مع العراق في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد الإيرانيين، وعرقلة محاسبة بغداد بمجلس الأمن.

كما أشار إلى التدخل المباشر للبحرية الأمريكية في الحرب في أبريل 1988، وإسقاط طائرة ركاب إيرانية فوق الخليج في يوليو من العام نفسه، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 290 شخصا.

واستشهد كذلك بالعقوبات الاقتصادية الأمريكية، والانسحاب الأحادي من الاتفاق النووي، وإعادة فرض سياسة "الضغط الأقصى"، واغتيال قاسم سليماني، الذي وصفه بأنه بطل قومي إيراني وشخصية بارزة إقليميا.

وشدد بقائي على أن واشنطن لا تستطيع التنصل من مسؤوليتها عن قرار شن الحرب على إيران في 28 فبراير 2026، مؤكدا أنها كانت وراء العداء التاريخي للشعب الإيراني وبدأت العدوان العسكري ضده.

ونقلت "رويترز" في 14 نوفمبر عن مصادر أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ مستشاريه بإمكانية الامتناع عن شن هجمات جديدة على إيران ما لم تتعرض واشنطن لاستفزازات، دون اتخاذ قرار نهائي بشأن إنهاء النزاع. وكان بقائي قد أكد في 9 نوفمبر أن طهران تتمسك برفع العقوبات والحصار البحري الأمريكي وإنهاء الحرب على جميع الجبهات قبل استئناف المفاوضات.