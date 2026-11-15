عدد الأسنان في الفم قد يكون علامة تحذيرية لخطر الخرف

خبرني - وجدت دراسة جديدة، نشرت في مجلة the American Medical Directors Association، أن سوء صحة الفم، وخاصة فقدان الأسنان، قد يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالخرف.

ورغم أن دراسات عدة ربطت بين صحة الفم والخرف، فإن هذا العامل لم يُدرج ضمن 14 عامل خطر قابلا للتعديل في نتائج لجنة لانسيت المحدثة في 2024، وهي النتائج التي استندت إليها أيضا إرشادات منظمة الصحة العالمية الصادرة هذا العام للحد من خطر الخرف.

كيف جرت الدراسة؟

اعتمد الباحثون على بيانات 47293 بالغا تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر، شاركوا في دراسة التقييم اليابانية لعلم الشيخوخة، وتابعوهم لنحو تسع سنوات بين 2013 و2022. وخلال هذه الفترة، أُصيب 8247 مشاركا بالخرف، أي 17.4٪ من العينة.

وسعى الباحثون إلى معرفة مدى ارتباط صحة الفم السيئة، المقاسة بعدد الأسنان المتبقية، بالخرف مقارنة بعوامل الخطر المعروفة التي حددتها لجنة لانسيت، باستثناء عاملين لم يمكن تقييمهما في بيانات الدراسة: ارتفاع كوليسترول LDL وتلوث الهواء.

وقال الفريق البحثي، ومن بينهم الطالب ما هو إيواتا من جامعة توهوكو، إنهم استخدموا عدد الأسنان المتبقية كمؤشر على سوء صحة الفم، لأن فقدان الأسنان يعكس عادة تاريخا طويلا من أمراض الفم، مثل تسوس الأسنان المتقدم وأمراض اللثة الشديدة.

أبرز النتائج

أظهرت التحليلات أن انخفاض عدد الأسنان ارتبط بارتفاع واضح في معدل الإصابة بالخرف:

- 1.63 حالة خرف سنويا لكل 100 شخص لديهم 20 سنا أو أكثر.

- 2.31 حالة لكل 100 شخص لديهم 10 إلى 19 سنا.

- 2.97 حالة لكل 100 شخص لديهم من سن واحدة إلى 9 أسنان.

- 4.34 حالات لكل 100 شخص فقدوا جميع أسنانهم.

وبعد ضبط النتائج وفق الجنس والعمر والدخل، تبيّن أن خطر الخرف ارتفع مع تراجع عدد الأسنان:

- 14٪ أعلى لدى من لديهم 10 إلى 19 سنا.

- 12٪ أعلى لدى من لديهم 1 إلى 9 أسنان.

- 27٪ أعلى لدى من فقدوا جميع أسنانهم. مقارنة بمن لديهم 20 سنا أو أكثر.

ما الذي لفت انتباه الباحثين؟

استخدم الباحثون أسلوبا إحصائيا يعرف باسم "نسبة الخطر المنسوبة إلى المجتمع" لتقدير مدى مساهمة كل عامل خطر في المرض على مستوى المجتمع إذا كان له دور سببي. وبهذا المقياس، حسب الباحثون أن فقدان الأسنان قد يفسر 7.2٪ من حالات الخرف في الدراسة، وهي النسبة الثالثة بين جميع عوامل الخطر، بعد:

- أعراض الاكتئاب 10.5٪

- العزلة الاجتماعية 9.4٪

والأكثر إثارة أن فقدان الأسنان، لدى الرجال فقط، سجل أعلى نسبة بين جميع عوامل الخطر في الدراسة عند 12٪، بينما جاء رابعا لدى النساء عند 6.1٪. ويرى الباحثون أن هذه النتيجة قد تعني أن فقدان الأسنان يساهم في حالات الخرف أكثر من عوامل معروفة مثل قلة النشاط البدني والتدخين وانخفاض التعليم.

هل يعني ذلك أن فقدان الأسنان يسبب الخرف؟

ليس بالضرورة. فالباحثون يوضحون أن هذه النتائج لا تثبت علاقة سببية مباشرة، كما أن الدراسة تعتمد على بيانات يصرح بها المشاركون أنفسهم، ما قد يفتح الباب أمام أخطاء أو انحياز. ومع ذلك، يقترح الباحثون عدة مسارات قد تفسر الارتباط، منها:

- ضعف القدرة على المضغ وتناول الطعام، ما قد يؤدي إلى سوء التغذية.

- العزلة الاجتماعية، وهي عامل خطر آخر للخرف.

- الالتهاب الفموي، الذي قد يفضي إلى التهاب عام في الجسم، ما يساهم في تراجع الوظائف المعرفية.

ويقول الباحثون إن نتائجهم تحمل أهمية كبيرة للصحة العامة، وتدعو إلى إدراج صحة الفم ضمن استراتيجيات الوقاية من الخرف.