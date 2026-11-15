ما علاقة الكورتيزول بدهون البطن؟

خبرني -فندت الدكتورة داريا سيدخ الخرافة الشائعة بأن دهون البطن ناتجة عن هرمون التوتر، مشيرة إلى أنه حتى مع التعرض المطول للتوتر أو قلة النوم، فإنه لا يستطيع تحفيز عملية تراكم الدهون.

ووفقا لها، تشخيص أن دهون البطن ناتجة عن هرمون التوتر (الكورتيزول) تشخيص خاطئ.

وتقول: "لا علاقة للكورتيزول بتراكم الدهون الحشوية حول أعضاء البطن بأي شكل من الأشكال".

وتضيف : "من الخطأ الاعتقاد أن دهون البطن ناتجة عن زيادة الكورتيزول. فحتى مع التعرض المطول للتوتر أو الإجهاد البدني أو قلة النوم، فإن الكورتيزول لا يستطيع تحفيز عملية تراكم الدهون. وتعتمد زيادة تراكم الدهون على سلوك الشخص خلال فترات التوتر، وغالبا ما يكون ذلك بسبب اختلال التوازن بين الطاقة المتناولة والطاقة المستهلكة".

وتشير الطبيبة، إلى أن الكورتيزول هرمون مهم لتكيف الجسم، ولا ينبغي خفض مستواه ذاتيا دون استشارة طبية. كما أن السمنة البطنية تتطلب علاجا، لأنها تزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة، بما فيها أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والسرطان، ومرض الكبد الدهني غير الكحولي، وانقطاع النفس النومي.

وتقول: "يعتقد الكثيرون خطأً أن فحص الدم الصباحي للكورتيزول سيؤكد ارتفاعه. هذا غير صحيح. الطبيب وحده هو من يستطيع تحديد سبب الارتفاع الحقيقي للكورتيزول من خلال فحوصات شاملة وتحديد أعراض محددة".

ووفقا لها، تناول الأدوية التي تثبط الكورتيزول دون إشراف طبي قد يؤدي إلى قصور حاد في الغدة الكظرية.