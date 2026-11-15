بروتين في فيروس كورونا يحفز الأعصاب المسؤولة عن السعال والعطس

خبرني - كشف علماء الأحياء أن أحد البروتينات التي ينتجها فيروس كورونا قادر على الارتباط بمستقبلات الألم في الجهاز التنفسي، ما يؤدي إلى تنشيط الخلايا العصبية المسؤولة عن الإحساس بالألم.

وهذا ما يفسر إصابة المريض بالعطس والسعال والصداع. ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة "نيورون" العلمية.

وقال علماء الأحياء: "يُعد السعال والعطس من أكثر أعراض العدوى الفيروسية التنفسية الحادة شيوعا، لكننا لم نكن نعرف حتى الآن كيف تتسبب فيروسات كورونا وغيرها من مسببات هذه العدوى في حدوث هذه الاستجابات الفسيولوجية تحديدا. وقد أظهرنا للمرة الأولى أن البروتين الفيروسي PLpro قادر بحد ذاته على تنشيط الخلايا العصبية المسؤولة عن الإحساس بالألم، والتسبب في السعال والعطس".

وتوصل فريق من علماء الأحياء الجزيئية الأمريكيين، بقيادة البروفيسورة ديانا باوتيستا من معهد "هوارد هيوز" الطبي الأمريكي، إلى هذا الاكتشاف في أثناء دراسة كيفية تفاعل البروتينات الفيروسية المختلفة، التي تنتج خلال تكاثر فيروس كورونا، مع الأنظمة الخلوية وأنواع الخلايا المختلفة. ويثبط كثير من هذه البروتينات الاستجابة المناعية، ويؤثر بطرق أخرى في وظائف الجسم، من خلال تدمير الببتيدات التي ينتجها.

وعلى وجه الخصوص، يؤدي البروتين الفيروسي PLpro وظائف مماثلة؛ إذ يثبط الاستجابة المناعية، ويؤدي دورا مهما في تكوين المكونات البروتينية لغلاف جسيمات فيروس كورونا. ونظرا إلى احتمال قدرة جزيئات مماثلة في بنيتها، موجودة في خلايا النباتات والبكتيريا والحيوانات، على الارتباط بمستقبلات الألم والتسبب فيه، قرر العلماء التحقق من تأثير البروتين PLpro في الخلايا العصبية الموجودة في البلعوم الأنفي والأعضاء التنفسية لدى الفئران.

وأظهرت القياسات أن كميات ضئيلة جدا من هذا البروتين نشّطت نحو ثلث الخلايا العصبية الموجودة في هذه الأعضاء، وكان معظمها من نوع TRPV1، وهو أحد أنواع مستقبلات الألم. وأظهرت التسجيلات المصورة بكاميرات عالية السرعة أن التنشيط المباشر لهذه الخلايا العصبية دفع الفئران إلى العطس والسعال، فضلا عن الشعور بالألم.

وخلص الباحثون إلى أن جزيئات البروتين PLpro التي تنتجها فيروسات أخرى، بما فيها الفيروس المسبب لمتلازمة الالتهاب التنفسي الحاد الوخيم SARS-CoV-1 والفيروس المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية MERS، أحدثت استجابة مماثلة لدى الفئران. ويشير ذلك إلى أن عدة فيروسات على الأقل قادرة على التفاعل مع الجهاز العصبي لدى مضيفها وتغيير نشاطه، بطريقة يُعتقد أنها قد تسهل انتشارها.