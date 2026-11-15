قاضية توقف خطة ترمب لتجديد ملعب غولف في واشنطن

خبرني - أوقفت قاضية فيدرالية أمريكية السبت خطة الرئيس دونالد ترامب لإغلاق ملعب غولف تابع للبلدية في واشنطن العاصمة لبدء أعمال تجديد واسعة.

وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية آنا سي. رييس أمرا مؤقتا يلزم الإدارة بإبقاء الملعب مفتوحا للجمهور. وقالت القاضية إن مساعي الإدارة لتحويل ملعب "إيست بوتوماك غولف لينكس" إلى ملعب بمواصفات البطولات الكبرى يرجح أنها تنتهك قوانين حماية البيئة، وتتجاوز الضوابط الإجرائية التي تحكم قرارات السلطة التنفيذية.

وأصدرت رييس أمرا مؤقتا يمنع إغلاق ملعب "إيست بوتوماك" والمنتزه المحيط به، ويلزم الإدارة بإبقاء الممرات ومناطق النزهة والملعب مفتوحة للجمهور حتى 28 نوفمبر، ما لم تصدر المحكمة قرارا آخر.

وأوضحت القاضية أن الإدارة ليست مطالبة بإدارة الملعب بشكل نشط، لكنها لا يجوز لها استخدام توقف عمليات الغولف كذريعة لمنع الجمهور من الوصول إلى المكان.

وكان ترامب قد أعلن سابقا أنه سيغلق الملعب الأحد لبدء أعمال التجديد، ووصفه في منشور على منصة "تروث سوشيال" بأنه "أسوأ ملعب غولف في العالم" حاليا، مؤكدا أن وزارة الداخلية ستحوله إلى "أفضل ملعب غولف في العالم".

وأضاف ترامب أن المشروع سيجذب بطولات كبرى مثل بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للغولف، وكأس رايدر، وكأس الرؤساء، بما يعزز التنمية الاقتصادية في المنطقة.

ويعد المشروع واحدا من عدة مشاريع إنشائية سعى ترامب إلى تنفيذها في إطار مساعيه لإعادة تشكيل واشنطن وفق رؤيته وترك بصمته عليها.

وقالت المحامية عن مجموعة الحفاظ على التراث في واشنطن إن القضية تخص "جميع سكان العاصمة"، مؤكدة أن قرار المحكمة يضمن بقاء المنتزه مفتوحا للجمهور خلال فترة التقاضي. وكانت رييس قد أصدرت سابقا قرارا بمنع إزالة الأشجار في الموقع، وفرضت قيودا على أي تغييرات جوهرية في تصميم الملعب.