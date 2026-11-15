الوريكات: الفيصلي بحاجة إلى متكاتفين وليس منقذين

خبرني - في توقيت يحمل الكثير من الدلالات على صعيد المشهد الفيصلاوي، اختار رئيس اللجنة المؤقتة السابق للنادي الفيصلي، أحمد الوريكات، أن يطل برسالة لافتة عبر صفحته الشخصية، حملت في مضمونها دعوة صريحة إلى توحيد الصفوف والابتعاد عن المصالح الشخصية، مؤكداً أن المرحلة التي يمر بها الزعيم تحتاج إلى رجال يجمعهم حب النادي، شعارهم التكاتف لا التخريب والانقسام فرقا وجماعات.

وقال الوريكات في منشوره: "نحن بحاجة إلى متكاتفين وليس منقذين"، مشدداً على ضرورة وقوف الجميع خلف شعار الفيصلي، من جمهور وإدارة ولاعبين، وأن تكون العلاقة بين أبناء النادي قائمة على المحبة والتكافل والتضامن والنوايا الصافية.

وأضاف في رسالة حملت الكثير من معاني الانتماء: "كل الدعم لإدارة نادينا، وكل الدعم لمن يقف خلف الشعار".

وتأتي رسالة الوريكات بالتزامن مع الأحاديث المتداولة حول اجتماع ضم شخصيات فيصلاوية أطلقت على نفسها "لجنة إنقاذ الفيصلي"، في ظل النتائج السلبية التي حققها الفريق مؤخرا ما استدعى بعض التغييرات على الصعيد الفني والإعلامي، وجاء الحديث عن هذا الاجتماع رغم الانطلاقة القوية للفيصلي وتحقيقه لقب السوبر، ورغم أن الفريق ما زال يتصدر بطولة الدوري حتى في ظل نتائجه الأخيرة.

ولعل ما يميز موقف الوريكات أنه يتحدث من موقع المسؤولية والتجربة، بعدما تولى رئاسة اللجنة المؤقتة للنادي الفيصلي، وقاد مرحلة إدارية شهدت التعامل مع ملفات مالية وإدارية وفنية شائكة، في واحدة من المراحل التي احتاجت إلى جهود استثنائية للحفاظ على استقرار النادي ومسيرته.

فالوريكات، الذي سبق أن حمل أمانة المسؤولية في القلعة الزرقاء، يبعث اليوم برسالة تتجاوز حدود المنشور الشخصي، عنوانها أن الفيصلي أكبر من الأشخاص والمناصب، وأن خدمة هذا الصرح لا ترتبط بوجود الإنسان في موقع المسؤولية، بل بمدى ارتباطه بالنادي واستعداده للوقوف إلى جانبه في مختلف الظروف.

الرسالة الأبرز من الوريكات واضحة: الفيصلي لا يحتاج إلى صراعات جديدة، بل إلى رجال تتوحد جهودهم خلف الشعار، وتكون مصلحة الزعيم بوصلتهم ووجهتهم.