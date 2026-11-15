حزمة خدمات إلكترونية جديدة في (حرة الزرقاء)

خبرني - أطلقت الجمارك الأردنية عبر بوابة الدخول الموحد ونظام خدمة العملاء حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية في مركز جمرك المنطقة الحرة الزرقاء والمناطق الحرة التابعة له تمهيداً لتعميمها تباعاً على باقي المناطق الحرة في المملكة وفقاً للفئات المستهدفة.

وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع التوجهات الحكومية الرامية إلى ترسيخ مفهوم "الحكومة اللاورقية" وتنفيذاً لمستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.

وتهدف الجمارك من إطلاق هذه الحزمة إلى توحيد الإجراءات وتكامل العمل الرقابي بين القطاعين العام والخاص بما يضمن تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين وتسريع إنجاز معاملاتهم بكفاءة وسهولة.

وتضمنت الحزمة سبع خدمات إلكترونية متكاملة خُصصت اثنتان منها للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من إنجاز معاملاتهم عن بُعد دون الحاجة لمراجعة المركز الجمركي أو تقديم وثائق ورقية وتشملان خدمة الموافقة على إعادة تصدير مركبة معفاة وخدمة بدل مصادرة المحركات المعفاة.

كذلك شملت الحزمة خمس خدمات موجهة لباقي المتعاملين والمستثمرين تتيح لهم الحصول على متطلباتهم ضمن مسار إلكتروني واضح يمنع تكرار طلب المعلومات وهي طلب الموافقة على التنازل عن المركبات العمومية المشطوبة لصالح الخزينة وطلب الموافقة على إعادة تصدير مركبة من أصل إدخال مؤقت للسيارات الأجنبية و خدمة طلب الإبراء الإلكتروني للبيانات الجمركية التي مقصدها المناطق الحرة وخدمة أرشفة وثائق الإيداع وخدمة الاستعلام عن حالة الدفع للمركبة.

وتؤكد الجمارك الأردنية حرصها على تعزيز منظومة الخدمات الجمركية الرقمية الالكترونية بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وتسهيل التجارة والالتزام بالمعايير العالمية والتخفيف على التجار والمستوردين والصناعيين وتعزيز لثقافتها المؤسسية وتعزيز قيمة المواطن محور الاهتمام.