*
الاحد: 15 نوفمبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

حزمة خدمات إلكترونية جديدة في (حرة الزرقاء)

  • 15 نوفمبر 2026
  • 09:12
حزمة خدمات إلكترونية جديدة في حرة الزرقاء

خبرني -  أطلقت الجمارك الأردنية عبر بوابة الدخول الموحد ونظام خدمة العملاء حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية في مركز جمرك المنطقة الحرة الزرقاء والمناطق الحرة التابعة له تمهيداً لتعميمها تباعاً على باقي المناطق الحرة في المملكة وفقاً للفئات المستهدفة.

وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع التوجهات الحكومية الرامية إلى ترسيخ مفهوم "الحكومة اللاورقية" وتنفيذاً لمستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام. 

وتهدف الجمارك من إطلاق هذه الحزمة إلى توحيد الإجراءات وتكامل العمل الرقابي بين القطاعين العام والخاص بما يضمن تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين وتسريع إنجاز معاملاتهم بكفاءة وسهولة.

وتضمنت الحزمة سبع خدمات إلكترونية متكاملة خُصصت اثنتان منها للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من إنجاز معاملاتهم عن بُعد دون الحاجة لمراجعة المركز الجمركي أو تقديم وثائق ورقية وتشملان خدمة الموافقة على إعادة تصدير مركبة معفاة وخدمة بدل مصادرة المحركات المعفاة.

كذلك شملت الحزمة خمس خدمات موجهة لباقي المتعاملين والمستثمرين تتيح لهم الحصول على متطلباتهم ضمن مسار إلكتروني واضح يمنع تكرار طلب المعلومات وهي طلب الموافقة على التنازل عن المركبات العمومية المشطوبة لصالح الخزينة وطلب الموافقة على إعادة تصدير مركبة من أصل إدخال مؤقت للسيارات الأجنبية و خدمة طلب الإبراء الإلكتروني للبيانات الجمركية التي مقصدها المناطق الحرة وخدمة أرشفة وثائق الإيداع  وخدمة الاستعلام عن حالة الدفع للمركبة.

وتؤكد الجمارك الأردنية حرصها على تعزيز منظومة الخدمات الجمركية الرقمية الالكترونية بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وتسهيل التجارة والالتزام بالمعايير العالمية والتخفيف على التجار والمستوردين والصناعيين وتعزيز لثقافتها المؤسسية وتعزيز قيمة المواطن محور الاهتمام.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الوريكات: الفيصلي بحاجة إلى متكاتفين وليس منقذين
الوريكات: الفيصلي بحاجة إلى متكاتفين وليس منقذين
  • 2026-11-15 09:13
العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء لخمسة من الألوية المتقاعدين
العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء لخمسة من الألوية المتقاعدين
  • 2026-11-14 19:40
نقابة تجار الكهرباء والإلكترونيات والاتصالات تعلن دعمها لـ كتلة التاجر
نقابة تجار الكهرباء والإلكترونيات والاتصالات تعلن دعمها لـ كتلة التاجر
  • 2026-11-12 10:36
ملتقى أردنيون في أيرلندا يعزز حضوره المؤسسي ويستكمل تشكيل هيئته الإدارية ولجانه المتخصصة
ملتقى أردنيون في أيرلندا يعزز حضوره المؤسسي ويستكمل تشكيل هيئته الإدارية ولجا...
  • 2026-11-10 22:04
قناة رؤيا ومنصة قوشان تعلنان إطلاق الموسم الرابع من البرنامج العقاري «قوشان»
قناة رؤيا ومنصة قوشان تعلنان إطلاق الموسم الرابع من البرنامج العقاري «قوشان»
  • 2026-11-10 13:08
الأمير الحسن يدعو إلى تعزيز التعاون الإقليمي وترسيخ الأمن الإنساني لتحقيق السلام والاستقرار
الأمير الحسن يدعو إلى تعزيز التعاون الإقليمي وترسيخ الأمن الإنساني لتحقيق الس...
  • 2026-11-09 18:22