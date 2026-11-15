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حسم الجدل بشأن موعد التقديم للمنح والقروض الداخلية

  • 15 نوفمبر 2026
  • 09:01
حسم الجدل بشأن موعد التقديم للمنح والقروض الداخلية

خبرني - أكد مستشار وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية للشؤون الإعلامية، الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب، أن مديرية البعثات لم تعلن حتى الآن عن موعد بدء تقديم طلبات الاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2026-2027، التي يقدمها صندوق دعم الطالب الجامعي في الوزارة.

وأوضح الخطيب أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مؤخراً مواعيد غير دقيقة وروابط إلكترونية غير صحيحة نُسبت إلى الوزارة بشأن تقديم طلبات الاستفادة من المنح والقروض الداخلية.

ودعا الطلبة إلى تحري الدقة في المعلومات المتداولة، وعدم الاعتماد على المواعيد والروابط غير الرسمية، مؤكداً ضرورة متابعة الإعلانات الصادرة عن الوزارة عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار الخطيب إلى أن الوزارة ستعلن قريباً الموعد الرسمي لبدء استقبال طلبات الاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي الحالي، وذلك بعد الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة.

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