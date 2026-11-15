تركيا.. الكشف عن ظروف زنزانة وزيرة سابقة

خبرني - كشفت تقارير أن وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية السابقة فاطمة بتول صيام كايا المحتجزة في مجمع سجون مرمرة بسيليفري تحتجز في زنزانة فردية مساحتها نحو 12 مترا مربعا.

وذكرت التقارير أن زنزانة كايا تفتح على فناء خاص يتاح لها استخدامه يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء، وأن المصادر زعمت أن القسم الذي نقلت إليه شهد أعمال تنظيف وتجهيز خاصة قبل وصولها.

وفيما يتعلق باللقاءات القانونية، أفاد محامون زاروا السجن بأن كايا أتمت أول لقاء لها مع هيئة الدفاع داخل الكابينة المخصصة "C1". وأكدت الادعاءات اتخاذ تدابير أمنية مشددة لمنع اختلاطها بباقي السجناء والمحتجزين، إذ تركت الكابينة المجاورة "C2" فارغة طوال مدة اللقاء، ويتولى حارس حراسة الباب المغلق من الخارج.

وفي 5 نوفمبر 2026، أمرت محكمة جنائية في إسطنبول بحبسها احتياطيا على ذمة التحقيقات في قضية تعرف إعلاميا بـ"فضيحة صناديق الاستثمار". وشهد لقاء كايا الأول مع محاميها لحظات مؤثرة، إذ غلبتها الدموع وهي تتحدث عن أسرتها قائلة: "لدي طفلان".

ونفت كايا أمام المحكمة كافة التهم الموجهة إليها، مؤكدة أن قراراتها الاستثمارية لم تستند إلى أي معلومات سرية أو توجيهات خارجية، بينما أطلق سراح زوجها إلياس كايا ورئيس هيئة أسواق المال السابق بشروط الرقابة القضائية ومنع السفر.

وأوضحت المعلومات أن عمدة بلدية أدالار المحتجز علي إرجان أكبولات، الموجود في كابينة قريبة، حاول مواساتها وتهدئتها، كما حرص الصحفي المحتجز محمد عاكف إرسوي على تقديم التمنيات لها بالسلامة عند التقائه بها.

وتمثل الجزء الأكثر إثارة للجدل في التقرير في هوية الشخصيات الموجودة في نفس المبنى المخصص للنساء "C Blok" الذي تحتجز فيه كايا، حيث يضم المبنى أسماء بارزة مثل عثمان كافالا، وسلجوق كوزاغاتشلي، وبوغرا غوكجه، وفاطمة كابلان هوريات، وغوركان أكمان، وسيتشيل إرزان.

وأشارت الادعاءات إلى وجود أحلام البشير، المحكوم عليها في الهجوم الذي استهدف شارع الاستقلال بمنطقة بيوغلو في 13 نوفمبر 2022 وأسفر عن مقتل 6 أشخاص، داخل نفس العنبر، وهو ما شكل المحور الأكثر تداولاً في الأنباء المتعلقة بظروف سجن الوزيرة السابقة.