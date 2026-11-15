الحرس الثوري يستهدف رادارا أمريكيا في البحرين بـ6 طائرات مسيرة

خبرني - أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف رادار عسكري أمريكي في قاعدة "الرفاع" بالبحرين بـ6 طائرات مسيرة، وحذر من أن "كل عدوان سيقابله رد قاس ومدروس".

وقال الحرس في بيان: "في المرحلة الثانية من الرد الحاسم والساحق على العدوان السافر لجيش الولايات المتحدة، استهدف سلاح الجو والفضاء التابع لحرس الثورة الإسلامية رادار موقع الدفاع الجوي الأمريكي في قاعدة الرفاع للمروحيات بالبحرين بـ6 طائرات مسيرة".

وأضاف: "تم سماع دوي الإصابات الدقيقة والناجحة لهذه الطائرات المسيرة في مناطق مختلفة من البحرين، ما أظهر مجددا القدرات العملياتية لحرس الثورة الإسلامية".

وأكد الحرس الثوري الإيراني أن الولايات المتحدة، التي منيت بفشل كامل في برنامجها المزعوم لمرافقة السفن، والذي يهدف في الحقيقة إلى تهريب النفط عبر مضيق هرمز، تسعى الآن، من خلال إجراءات محدودة وعشوائية، إلى صرف أنظار العالم عن حقيقة إغلاق هذا الممر الحيوي. ولكن ضباط حرس الثورة الإسلامية الشباب والنخبة يعلنون مجددا وبصوت عال: مضيق هرمز مغلق، وأي عدوان من العدو الأمريكي سيواجه برد أشد وأقسى.

وأشار إلى أنه قد "تم إرسال في هذه المرحلة عدد أكبر من الطائرات المسيرة نحو الأهداف الأمريكية مقارنة بالمرحلة السابقة، ليدرك العدو أن كل عدوان سيقابله رد قاس ومدروس".

وكان التلفزيون الرسمي البحريني قد أعلن في وقت سابق من اليوم أن الدفاعات الجوية البحرينية اعترضت طائرات مسيرة إيرانية ودمرتها في سماء المملكة صباح اليوم الأحد. وأطلقت السلطات صافرات الإنذار في البلاد قبل إعلان التصدي للهجوم، في إجراء سبق البيان الرسمي بشأن الاعتراض.