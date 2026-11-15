ما حقيقة تصريحات خالد مشعل؟

خبرني - نفت قناة "تبين" حماس، صحة التصريحات المنسوبة إلى خالد مشعل، رئيس حركة حماس في الخارج، بشأن أحداث السابع من أكتوبر، مؤكدة أن البيانات الرسمية تصدر عبر الموقع الرسمي للحركة.

وجاء النفي ردا على تقارير إعلامية نسبت إلى مشعل "دعوته لإجراء تحقيق شامل في أحداث السابع من أكتوبر، يشمل مراجعة عملية اتخاذ القرار منذ بدايته، وتحديد المسؤوليات السياسية والتنظيمية لجميع الأطراف والقيادات التي شاركت في التخطيط والتنفيذ".

وجاء في التقارير المنسوبة إليه بأن "لا يقتصر التحقيق على النتائج فقط، بل يتعمق في كيفية اتخاذ القرار والأدوار التي اضطلعت بها مختلف المستويات القيادية".

وفي المقابل، أشارت إلى "وجود رفض من أطراف داخل قطاع غزة لهذا التوجه، وسط خلافات حول فتح ملف الأحداث السابقة ومراجعة المسؤوليات المرتبطة بها".

وتأتي هذه التطورات في سياق تكرار نسب تصريحات غير دقيقة لمشعل، حيث كانت حركة حماس قد نفت في مارس 2025 تصريحات كاذبة نسبت إليه بـ"التخلي عن إدارة قطاع غزة"، واصفة إياها بـ"الشائعات التي تبثها جهات معادية".

وأكدت حماس حينها أن مشعل لم يصدر أي بيان يتعلق بالتخلي عن الإدارة، مشددة على ضرورة تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية للحركة فقط.