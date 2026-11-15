إلغاء وتأجيل آلاف الرحلات الجوية بالولايات المتحدة رغم استئناف السفر

خبرني - توقّع رئيس إدارة الطيران الاتحادية الأميركية برايان بيدفورد، عودة حركة السفر الجوي في الولايات المتحدة إلى طبيعتها إلى حد كبير في وقت متأخر من الأحد، بعد اضطرابات واسعة النطاق تسببت بإلغاء آلاف الرحلات وتأجيل آلاف أخرى، إثر خلل في أنظمة الاتصالات ومراقبة الحركة الجوية.

وبحسب بيانات موقع "فلايت أوير" المتخصص في تتبع حركة الطيران، ألغت شركات الطيران أكثر من 6400 رحلة جوية داخل الولايات المتحدة السبت، فيما تأجلت أكثر من 8000 رحلة أخرى، وذلك حتى الساعة 9:35 مساء بالتوقيت المحلي.

وأضاف الموقع أن أكثر من 875 رحلة جوية كانت مقررة الأحد أُلغيت بالفعل، في مؤشر على استمرار تداعيات الخلل على حركة الطيران، رغم استئناف الرحلات بعد رفع قرار وقف الإقلاع على مستوى البلاد.

وكانت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية أصدرت الجمعة قرارا بوقف إقلاع الطائرات على مستوى البلاد، ما أدى إلى توقف معظم الرحلات المغادرة لنحو خمس ساعات، بعد اضطرابات في أنظمة الاتصالات ومراقبة الحركة الجوية.

وأدى القرار إلى إلغاء نحو 9200 رحلة وتأجيل 7500 أخرى الجمعة، في واحدة من أكبر حالات تعطل حركة الطيران في الولايات المتحدة منذ هجمات 11 أيلول 2001.

وقال بيدفورد السبت إن النظام لا يزال مستقرا، متوقعا عودة عمليات شركات الطيران إلى طبيعتها إلى حد كبير في وقت متأخر من الأحد، مقدما اعتذاره للمسافرين عن الاضطرابات التي شهدتها حركة الطيران.

وقال وزير النقل الأميركي شون دافي إن الخلل بدأ بعد ظهر الجمعة، عقب تركيب شركة "إل.3.هاريس"، المتعاقدة مع إدارة الطيران الاتحادية، جهاز توجيه جديد واحد على الأقل في منشأة نائية.

وأوضح دافي أن المشكلة أدت إلى إثقال مراكز مراقبة الحركة الجوية بالبيانات، ما تسبب باضطرابات في أنظمة الرادار والاتصالات.

وأضاف أن مراكز المراقبة تلقت أكثر من ألف محاولة اتصال كل أربع إلى خمس ثوان، الأمر الذي تسبب بمشكلات في التواصل مع الطائرات واضطرابات في عمل بعض أنظمة الرادار.

وأشار إلى أن الخلل أثر على الاتصالات في 17 من أصل 22 مركزا للطيران في الولايات المتحدة، مؤكدا أن السلطات لا تزال تحقق في أسباب العطل، وما إذا كان ناجما عن خطأ في عملية التركيب أو خلل في جهاز التوجيه نفسه.

وقالت نقابة المتخصصين المحترفين في سلامة الطيران إن المشكلة اقتصرت على جهازي توجيه جرى تحديثهما الجمعة، فيما أكدت شركة "إل.3.هاريس" أنها تتعامل مع الحادثة بجدية وتدعم إدارة الطيران الاتحادية في تحقيقها.

وألغت شركات "يونايتد إيرلاينز" و"دلتا إيرلاينز" و"أميركان إيرلاينز" نحو 25% من رحلاتها السبت، فيما بلغت نسبة الرحلات الملغاة لدى شركة "جيت بلو" نحو 45%.

وأصدرت شركات طيران إعفاءات تتيح للمسافرين إعادة حجز رحلاتهم إلى مواعيد لاحقة دون تكاليف إضافية، في وقت واجهت فيه شركات الطيران صعوبات في إعادة توزيع أطقم الطائرات والموظفين واستئناف العمليات التشغيلية بصورة طبيعية.

ويأتي الاضطراب في وقت يواجه فيه نظام مراقبة الحركة الجوية في الولايات المتحدة تحديات تتعلق بتقادم التكنولوجيا والمعدات وأنظمة الاتصالات، إلى جانب نقص بعدة آلاف في أعداد المراقبين الجويين.

ودعا وزير النقل الأميركي إلى تخصيص 50 مليار دولار لتحديث أنظمة مراقبة الحركة الجوية، مقارنة بطلب سابق بلغ 30 مليار دولار، وذلك بعد موافقة الكونغرس على تخصيص 12.5 مليار دولار العام الماضي.

وقال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون إنه يؤيد إقرار مزيد من التمويل لتحديث أنظمة الحركة الجوية خلال العام الحالي.

من جهتهما، قال النائبان الديمقراطيان ريك لارسن وأندريه كارسون إن لجنتيهما ستعملان على مساءلة الإدارة بشأن ما حدث، لضمان عدم تكرار الاضطرابات.

وأشار النائبان إلى أن وزارة النقل، منذ حصولها على 12.5 مليار دولار العام الماضي، أرست عقودا بقيمة 4.3 مليار دولار، لكنها لم تنفق سوى مليار دولار.