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الداخلية البحرينية تحذر من تهديد محتمل للمرة الثانية الأحد

  • 15 نوفمبر 2026
  • 08:33
الداخلية البحرينية تحذر من تهديد محتمل للمرة الثانية الأحد

خبرني - حذرت وزارة الداخلية البحرينية، الأحد، من تهديد محتمل للمرة الثانية خلال اليوم، داعية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية حفاظا على السلامة العامة.

وكانت الوزارة أصدرت تحذيرا مماثلا قبل نحو ساعتين، دعت فيه المواطنين والمقيمين إلى التحلي بالهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن التحالف بقيادة السعودية اعتراض صاروخين بالستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثيين باتجاه العاصمة الرياض.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف، تركي المالكي، في منشور على منصة "إكس"، إن "الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخين بالستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض".

وكان المالكي أفاد في وقت سابق باعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين في المنطقة الشرقية من السعودية.

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