الأردن.. أجواء لطيفة في أغلب المناطق حتى الأربعاء

خبرني - تستمر الأجواء المشمسة واللطيفة في المرتفعات الجبلية العالية الأحد، فيما تكون معتدلة في باقي المناطق، مع رياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول مساء إلى شمالية غربية.

ويطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة الاثنين، مع بقاء الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتسود أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق الثلاثاء والأربعاء، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، خاصة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.