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جماهير الفيصلي ترفض تشكيل (لجنة إنقاذ) وتعلن دعمها لمحمد الحنيطي

  • 15 نوفمبر 2026
  • 08:26
جماهير الفيصلي ترفض تشكيل لجنة إنقاذ وتعلن دعمها لمحمد الحنيطي

خبرني - أثار تحرّك مجموعة من الأشخاص، بينهم مسؤولون سابقون في لجان مؤقتة تولّت إدارة النادي الفيصلي الأردني، لتشكيل لجنة تحت مسمى «لجنة إنقاذ الفيصلي»، حالة من الجدل في الأوساط الجماهيرية للنادي، على خلفية النتائج السلبية التي سجّلها الفريق مؤخراً، سواء على صعيد البطولة الآسيوية أو منافسات الدوري المحلي.

وجاءت الدعوات لتشكيل اللجنة في ظل حالة من عدم الرضا عن نتائج الفريق وأدائه، وسط مطالبات بإيجاد حلول تعيد الفيصلي إلى مساره التنافسي وتلبي تطلعات جماهيره.

في المقابل، عبّرت جماهير من النادي الفيصلي عن رفضها تشكيل اللجنة المقترحة، معلنة تأييدها لرئيس اللجنة المؤقتة الحالية، محمد الحنيطي، ودعمها لاستمرار جهوده في إدارة شؤون النادي خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت المواقف الجماهيرية الرافضة للجنة تمسّك أصحابها بدعم الإدارة الحالية، في وقت تتزايد فيه التطلعات إلى تجاوز النتائج السلبية وتصحيح مسار الفريق على المستويين المحلي والآسيوي.

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