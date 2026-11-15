خطة مرورية لمواجهة كثافة الحركة في عمّان بالتزامن مع بداية الأسبوع

خبرني - أكد ضابط غرفة عمليات إدارة السير، النقيب مصعب المرايات، أن مجموعات إدارة السير تعمل على تنفيذ خطة مرورية للتعامل مع كثافة الحركة على الطرق الرئيسية في العاصمة عمّان، بالتزامن مع بداية الأسبوع وتوجه المواطنين إلى أعمالهم.

وقال المرايات، في حديثه لـ"المملكة"، إن الحركة المرورية شهدت كثافة على عدد من مداخل العاصمة، أبرزها شارع الملك عبدالله الثاني، وطريق المطار، وشارع الشهيد، مشيرا إلى أن مجموعات السير تعمل على سحب وتفريغ الحركة المرورية باستمرار، وإعطاء الأولوية للمسارب الأكثر كثافة، بما يضمن انسيابية السير على الطرق الرئيسية.

وأوضح أن الخطة المرورية شملت مداخل العاصمة من جهة نفق صافوط باتجاه شارع الملك عبدالله الثاني وخلدا والمدينة الطبية، إضافة إلى طريق المطار باتجاه جسر الأمير حسين ونفق الملتقى ومنطقة السابع، حيث تعمل الدوريات ورقباء السير على تنظيم الحركة في الاتجاهين والتعامل مع الكثافات المرورية أولا بأول.

وأضاف أن مجموعات السير تتابع الحركة على محوري دوار المدينة الرياضية ودوار الداخلية، وشارع الملك رانيا باتجاه نفق الصحافة وشارع الملك علياء، إلى جانب شارع الجامعة الأردنية وشارع المدينة المنورة ونفق الواحة وتفرعات دوار الواحة.

وأشار إلى متابعة الحركة المرورية على شارع زهران، لا سيما عند نفق الرابع باتجاه الثالث، ومداخل العاصمة من جهة لواء صويلح ومحافظة الزرقاء، بما فيها مخرج المشاغل باتجاه شارع الشهيد، مؤكدا استمرار وجود الدوريات الميدانية ورقباء السير لتنظيم الحركة ومنع وقوع أي عوائق.

وبين المرايات أن غرفة عمليات إدارة السير تستخدم تقنيات تحديد المواقع لمتابعة الحركة المرورية في محيط المدارس والجامعات والمجمعات، وفي حال رصد أي تأثير على حركة السير، يجري توجيه رقيب سير مزود بكاميرا "بودي كام" إلى الموقع لمتابعة الوضع ميدانيا، وإرسال ونش السير عند الحاجة لرفع العوائق وتسريع الاستجابة.

ودعا السائقين إلى الالتزام بالمسارب الصحيحة، وعدم استخدام المسارب الخاطئة، والتقيد بقواعد وأولويات المرور، وتجنب المشتتات أثناء القيادة، مؤكدا أهمية التعاون مع رقباء السير والالتزام بإرشاداتهم للحد من الحوادث وتحقيق السلامة المرورية.

ولفت إلى إمكانية الإبلاغ عن الملاحظات والمشاهدات المرورية عبر تطبيق "سند" أو الاتصال بالرقم الموحد 911، لمتابعتها من قبل إدارة السير واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتزامن حديث المرايات مع اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق، مؤكدا أهمية استذكار ضحايا الحوادث والمصابين، وتجديد الالتزام بالسلامة المرورية، باعتبارها مسؤولية جماعية تتطلب التقيد بقواعد المرور وأولوياته، حفاظا على سلامة مستخدمي الطرق.