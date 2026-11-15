أي هاتف قابل للطي يمتلك أفضل عمر بطارية؟ نتائج اختبارات واقعية تكشف الفائز

خبرني - لم تحظَ الهواتف القابلة للطي لسنوات طويلة بسمعة جيدة فيما يتعلق بعمر البطارية، لكن هذا الوضع بدأ يتغير مع تحسن تقنيات البطاريات وكفاءة المعالجات.

فبسبب تصميمها المختلف، واجهت هذه الهواتف صعوبة تقليدية في مجاراة الهواتف الذكية العادية من حيث عمر البطارية، إذ تستهلك شاشاتها الكبيرة مساحة داخلية، كما تشغل المفصلات حيزًا إضافيًا، فضلًا عن محدودية المساحة المتاحة لتبديد الحرارة.



لكن بعض أحدث الهواتف القابلة للطي باتت تعتمد على بطاريات السيليكون-كربون ذات كثافة الطاقة الأعلى، إلى جانب معالجات أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة. وأصبحت أجهزة نحيفة مثل Galaxy Z Fold 8 قادرة على العمل طوال اليوم، دون أن يضطر المستخدم إلى التضحية بعمر البطارية مقابل التصميم النحيف، بحسب تقرير لموقع "CNET" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".

ولمعرفة أفضل الهواتف القابلة للطي من حيث عمر البطارية في عام 2026، حلل موقع "CNET" نتائج اختبارات أجراها، وفصل المقارنة بين الهواتف التي تُفتح مثل الكتاب والهواتف ذات التصميم الصدفي، نظرًا لاختلاف تصميمها وأحجام شاشاتها.

iPhone Duo يتصدر فئة الهواتف القابلة للطي مثل الكتاب

اختبر موقع "CNET" خمسة هواتف قابلة للطي بتصميم الكتاب، هي Samsung Galaxy Z Fold 8 وGalaxy Z Fold 8 Ultra وMotorola Razr Fold وGoogle Pixel 11 Pro Fold وiPhone Duo من شركة أبل، الذي يبلغ سعره 1999 دولارًا.

وجاء iPhone Duo في المركز الأول من حيث متوسط نتائج اختبارات البطارية، مستفيدًا من تصميم البطارية ثنائية الخلايا، وكفاءة معالج A20 Pro.

وأجرى الموقع اختبارين لقياس أداء البطارية: الأول لتشغيل الفيديو عبر الإنترنت لمدة 3 ساعات، والثاني لاختبار تحمل البطارية لمدة 45 دقيقة، يتضمن مشاهدة مقاطع الفيديو وتصفح منصات التواصل الاجتماعي وتشغيل لعبة وإجراء مكالمة فيديو.

وأُجري الاختباران باستخدام الشاشة الداخلية للهاتف، مع بدء الاختبار والبطارية مشحونة بالكامل، والاتصال بشبكة الواي فاي.

واحتفظ iPhone Duo بنسبة 99% من شحن البطارية بعد اختبار الاستخدام المكثف الذي استمر 45 دقيقة، وهي النسبة الأعلى بين الهواتف المختبرة. أما في اختبار بث الفيديو لمدة 3 ساعات، فاحتفظ بنسبة 84% من الشحن، متراجعًا خلف Razr Fold وGalaxy Z Fold 8 وGalaxy Z Fold 8 Ultra.

ويضم الهاتف بطارية بسعة 4883 مللي أمبير/ساعة، وحقق بفضل متوسط نتائجه أفضل أداء بين الهواتف القابلة للطي بتصميم الكتاب.

وجاء هاتف Motorola Razr Fold في مرتبة متقدمة أيضًا، إذ يضم بطارية من السيليكون-كربون بسعة كبيرة تبلغ 6000 مللي أمبير/ساعة، ما ساعده على تحقيق إحدى أفضل النتائج في الاختبارات.

أما هاتف Samsung Galaxy Z Fold 8، الذي يتميز بتصميم أصغر حجمًا، فتفوق بفارق ضئيل على Galaxy Z Fold 8 Ultra ذي الحجم التقليدي، وكلاهما من أنحف الهواتف في المقارنة.

ويبلغ سمك Galaxy Z Fold 8 نحو 4.5 ملليمتر عند فتحه و9.7 ملليمتر عند طيه، ويضم بطارية من السيليكون-كربون بسعة 4800 مللي أمبير/ساعة.

في المقابل، يبلغ سمك Galaxy Z Fold 8 Ultra نحو 4.1 ملليمتر عند فتحه و8.9 ملليمتر عند طيه، ويحتوي على بطارية من النوع نفسه بسعة 5000 مللي أمبير/ساعة.

وجاء Google Pixel 11 Pro Fold قريبًا من منافسيه، مع بطارية بسعة 4806 مللي أمبير/ساعة.

وأظهرت النتائج أن هذه الهواتف حققت أداء أفضل نسبيًا في اختبار الاستخدام المتنوع مقارنة باختبار بث الفيديو، ما يشير إلى قدرتها على التعامل مع فترات الاستخدام القصيرة بكفاءة، مقابل استهلاك أكبر للشحن عند تشغيل الفيديو لفترات طويلة.

ومع ذلك، أظهرت الاختبارات أن الهواتف الخمسة قادرة على توفير طاقة تكفي ليوم كامل من الاستخدام المعتاد، بما يشمل مشاهدة الفيديوهات وتصفح منصات التواصل الاجتماعي والتقاط الصور.

Razr يتصدر فئة الهواتف القابلة للطي بتصميم صدفي

انتقل "CNET" بعد ذلك إلى مقارنة الهواتف القابلة للطي بتصميم صدفي، التي تضم مجموعة من أجهزة Razr من "موتورولا"، إلى جانب Galaxy Z Flip 8 من "سامسونغ".

وتواجه هذه الهواتف تحديًا يتمثل في المساحة الداخلية المحدودة المتاحة للبطارية مقارنة بالهواتف الأكبر حجمًا، لكن الشركات المصنعة تمكنت من توفير سعات بطاريات مناسبة في أحدث طرازاتها.

ويضم Motorola Razr إصدار 2026، الذي يبلغ سعره 800 دولار، بطارية بسعة 4800 مللي أمبير/ساعة، بينما يأتي Razr Plus بسعة 4500 مللي أمبير/ساعة وسعر 1100 دولار، وRazr Ultra بسعة 5000 مللي أمبير/ساعة وسعر 1500 دولار.

أما Galaxy Z Flip 8، الذي يبلغ سعره 1200 دولار، فيضم بطارية بسعة 4300 مللي أمبير/ساعة.

وتعتمد الهواتف الأربعة على بطاريات السيليكون-كربون، التي تتيح توفير سعة أكبر في مساحة داخلية محدودة.

وحقق Motorola Razr الأساسي أفضل متوسط نتائج في اختبارات البطارية ضمن هذه الفئة، كما سجل أعلى نتيجة في اختبار بث الفيديو لمدة 3 ساعات، وتعادل مع Razr Ultra الأعلى سعرًا في اختبار الاستخدام المكثف لمدة 45 دقيقة.

وجاءت هواتف Razr Ultra وGalaxy Z Flip 8 وRazr Plus بعده بنتائج متقاربة.

وأشارت الاختبارات إلى أن الفارق بين أداء الهواتف ذات التصميم الصدفي والهواتف القابلة للطي بتصميم الكتاب لم يكن كبيرًا، إذ تتمتع الهواتف الصدفية بميزة الشاشات الأصغر، التي تحتاج إلى طاقة أقل، ما يساعدها على منافسة الأجهزة الأكبر حجمًا.

هل تحسن عمر بطارية الهواتف القابلة للطي؟

تشير نتائج اختبارات موقع "CNET" إلى أن المستخدمين لم يعودوا مضطرين إلى التضحية بعمر البطارية مقابل الحصول على هاتف قابل للطي بتصميم أكثر مرونة، إذ أصبحت الأجهزة الحديثة قادرة على العمل طوال اليوم، رغم الشاشات الكبيرة التي تحتاج إلى الطاقة.

وعند مقارنة نتائج جميع الهواتف التي اختبرها الموقع خلال عام 2026، بما فيها الهواتف التقليدية غير القابلة للطي، جاء iPhone Duo ضمن أفضل خمسة هواتف من حيث أداء البطارية، بينما تصدر iPhone 18 Pro Max الترتيب العام.

وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة لأن أبرز مزايا الهواتف القابلة للطي تتمثل في إمكانية التنقل بين شاشتين؛ إذ يمكن للمستخدم كتابة رسالة عبر الشاشة الخارجية الأصغر، ثم فتح الهاتف لمشاهدة فيلم أو تنفيذ مهام أكثر تعقيدًا عبر الشاشة الداخلية.

ويتطلب هذا الاستخدام بطارية قادرة على التعامل مع أنشطة تستهلك قدرًا أكبر من الطاقة، مثل بث الفيديو والألعاب، إلى جانب التصفح والعمل عبر الشاشات المتعددة.

ورغم تصدر iPhone Duo وMotorola Razr اختبارات البطارية ضمن فئتي الهواتف القابلة للطي، جاءت نتائج الأجهزة الأخرى متقاربة، ما يعكس اشتداد المنافسة بين الشركات في هذا الجانب.

وبالتالي، قد يعتمد اختيار الهاتف المناسب في النهاية على عوامل أخرى، من بينها أداء الكاميرا والتصميم والسعر، إلى جانب عمر البطارية.