5 أماكن لا تشحن هاتفك فيها.. بعضها قد يعرّضك لمخاطر لا تتوقعها

خبرني - قد يبدو شحن الهاتف أمرًا روتينيًا لا يحتاج إلى اهتمام، لكن المكان الذي توصل فيه جهازك بالشاحن قد يؤثر في درجة حرارته وسلامة بطاريته، بل قد يعرّض بياناتك الشخصية للخطر.

وتتضمن الهواتف الحديثة وسائل حماية مصممة للتحكم في الحرارة وإيقاف الشحن عند رصد ظروف خطرة. لكن هذه الوسائل لا تستطيع التعامل مع جميع المواقع غير الآمنة أو ملحقات الشحن التالفة أو منافذ الشحن المخترقة.



وفيما يلي 5 أماكن ينصح الخبراء ومصنّعو الأجهزة بتجنب شحن الهاتف فيها، بحسب تقرير لموقع "Newsbreak".

1- على السرير أو تحت الوسادة

قد يبدو ترك الهاتف على المرتبة أو الأريكة أو بين أغطية السرير طوال الليل أمرًا مريحًا، لكن المواد الناعمة قد تحبس الحرارة الناتجة عن الشحن. كما يمكن للوسادة أو البطانية أن تغطي الهاتف ومحول الطاقة معًا، ما يحد من تدفق الهواء حولهما بدرجة أكبر.

وتحذر شركة أبل في إرشادات السلامة الرسمية الخاصة بهواتف آيفون من النوم على جهاز متصل بمصدر للطاقة أو محول كهربائي أو شاحن لاسلكي، أو وضع أي منها تحت بطانية أو وسادة أو الجسم. وتوصي الشركة بإبقاء منظومة الشحن بالكامل في مكان جيد التهوية.

لذلك، يُفضل وضع الهاتف على سطح صلب ومستوٍ وغير مغطى، مثل الطاولة المجاورة للسرير، بدلًا من تركه على المرتبة.

2- بجوار الحوض أو حوض الاستحمام

لا يعني تمتع الهاتف بمقاومة الماء أن شاحن الكهرباء يتمتع بالحماية نفسها.

فقد يؤدي شحن الهاتف على سطح مبلل بجوار حوض المطبخ أو في الحمام إلى تعرض القابس أو محول الطاقة أو نقاط اتصال الكابل للرطوبة. كما قد تزيد الأيدي المبللة من خطر التعرض لصدمة كهربائية عند توصيل الشاحن أو فصله.

وتحدد إرشادات السلامة لدى "أبل" الأحواض وأحواض الاستحمام ومقصورات الاستحمام باعتبارها أماكن رطبة لا ينبغي استخدام محولات الطاقة الخاصة بها فيها.

وإذا تعرض الهاتف أو موصل الشحن للبلل، فينبغي فصل التوصيل بأمان وترك المكونات تجف تمامًا قبل محاولة شحن الهاتف مجددًا.

وقد تساعد مقاومة الماء الهاتف على تحمل التعرض العرضي للرذاذ، لكنها لا تجعل شحنه بالقرب من الماء خيارًا آمنًا.

3- داخل سيارة ساخنة أو تحت أشعة الشمس المباشرة

تنتج عملية الشحن حرارة بالفعل، لكن ترك الهاتف موصولًا بالشاحن على سطح معرض للشمس أو داخل سيارة متوقفة يضيف حرارة الجو إلى حرارة الشحن، ما قد يدفع الجهاز إلى تجاوز نطاق درجات الحرارة المسموح به للتشغيل.

وتوضح "أبل" أن هواتف آيفون مصممة للاستخدام في درجات حرارة محيطة تتراوح بين صفر و35 درجة مئوية. وتحذر إرشادات الشركة بشأن درجات الحرارة من ترك الأجهزة داخل السيارات المتوقفة، إذ قد تتجاوز درجة الحرارة داخلها النطاق الموصى به لتخزين الجهاز.

وعندما ترتفع حرارة الهاتف أكثر من اللازم، قد يبطئ الشحن أو يتوقف مؤقتًا، أو تنخفض إضاءة الشاشة، أو تتعطل بعض الوظائف مؤقتًا. كما أن التعرض المتكرر للحرارة المفرطة قد يقلل العمر الافتراضي للبطارية.

وإذا ظهرت رسالة تحذير بشأن الحرارة أو أصبح الهاتف ساخنًا بصورة غير معتادة، فينبغي فصل الشاحن ونقل الجهاز بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة وتركه يبرد بصورة طبيعية. ولا يُنصح بوضع الهاتف الساخن في الثلاجة أو المجمد، لأن التغير المفاجئ في درجة الحرارة قد يؤدي إلى تكوّن التكثف والرطوبة.

4- داخل حقيبة أو درج مزدحم

لا يُنصح بوضع الهاتف داخل حقيبة ممتلئة أو درج مغلق أثناء شحنه.

قد تحد المساحات المغلقة من تدفق الهواء، بينما يمكن للملابس والأوراق والأغراض الأخرى أن تغطي الهاتف أو محول الطاقة. كذلك قد يتعرض كابل الشحن للانثناء الحاد أو الضغط داخل الحقيبة المزدحمة، ما قد يؤدي بمرور الوقت إلى تلف العازل أو الموصلات.

لذلك، يُفضل شحن الهاتف في مكان مفتوح يمكن مراقبته، ويسمح بتبدد الحرارة. كما ينبغي التوقف عن استخدام أي محول طاقة أو كابل تظهر فيه أسلاك مكشوفة أو مقابس مثنية أو تغير في اللون أو علامات تلف أخرى.

وإذا ارتفعت حرارة الهاتف بشدة، أو انتفخت بطاريته، أو صدرت عنه رائحة غير معتادة أو أصوات هسهسة أو فرقعة، فينبغي فصله عن الكهرباء إذا أمكن فعل ذلك بأمان، وإبعاده عن المواد القابلة للاشتعال. ولا ينبغي مواصلة شحن جهاز تظهر عليه علامات تلف واضحة.

5- عبر منافذ USB العامة غير المعروفة

قد توفر منافذ USB الموجودة في المطارات والفنادق ومراكز التسوق ومحطات النقل الكهرباء اللازمة لشحن الهاتف، لكن اتصالات USB يمكن أن تُستخدم أيضًا لنقل البيانات.

فقد تُستغل محطة شحن مخترقة في تنفيذ هجمات تُعرف باسم "Juice Jacking"، وهي هجمات تهدف إلى الوصول إلى المعلومات أو إدخال برمجيات ضارة عبر اتصال USB.

ورغم أن كثيرًا من الهواتف الحديثة تتطلب موافقة المستخدم قبل نقل البيانات، فإن جهات حكومية معنية بالأمن السيبراني لا تزال توصي بتجنب منافذ USB غير المعروفة.

وتنصح ورقة إرشادية صادرة عن قيادة الجيش الأميركي للأمن السيبراني المسافرين بتجنب محطات شحن USB العامة، ورفض طلبات نقل البيانات غير المتوقعة، وحمل بطارية محمولة لشحن الأجهزة.

ويتمثل البديل الأكثر أمانًا في إحضار كابل الشحن ومحول الطاقة الخاصين بك، وتوصيلهما بمقبس كهربائي عادي. ويمكن أيضًا استخدام كابل مخصص للشحن فقط أو أداة لحجب نقل البيانات عبر USB لتوفير طبقة إضافية من الحماية عندما لا تتوفر خيارات أخرى.

المكان الأكثر أمانًا لشحن هاتفك

تُعتبر شروط المكان الأنسب لشحن الهاتف بسيطة: مساحة باردة وجافة وجيدة التهوية، تتوفر فيها أرضية صلبة ومسطحة ومقبس كهربائي يعمل بصورة سليمة.

استخدم شاحنًا غير تالف من الشركة المصنّعة للهاتف أو من شركة موثوقة لإنتاج الملحقات، وتجنب تغطية الجهاز أثناء الشحن، وراقب حرارته إذا ارتفعت بصورة غير معتادة.

وقد تساعد هذه الاحتياطات البسيطة في حماية الهاتف والحفاظ على بطاريته وتقليل المخاطر التي لا تتعلق بمجرد وصول الشحن إلى 100%.