خبرني - فرضت الهيئة الإيطالية لحماية البيانات الشخصية غرامة قدرها 805 ملايين يورو على "ميتا"، الشركة الأم لـ"فيسبوك"، لوصولها إلى صور المستخدمين من دون الحصول على موافقتهم بشكل منفصل على هذا الاستخدام تحديدا، وفق ما أعلنت السبت.

وقالت الهيئة في بيان إن "ميتا" وصلت، عبر تطبيق "فيسبوك" في الأجهزة العاملة بنظام أندرويد، إلى صور مستخدمين إيطاليين ومقاطع الفيديو الخاصة بهم والبيانات المرتبطة بها، "من دون الحصول على موافقة محدّدة ومن دون إبلاغهم على نحو واف".

وقال متحدث باسم "ميتا" إن الشركة "تختلف بشدّة مع الهيئة بشأن تقييمها للوقائع وتفسيرها للقانون، وترى أن قيمة الغرامة غير متناسبة"، مضيفا أنها تعتزم استئناف القرار.

وفي أواخر تشرين الأول، أمر قاض في ولاية نيو مكسيكو شركة "ميتا" بدفع 25 مليار دولار في قضية خلص فيها القضاء إلى مسؤولية الشركة عن تضليل مستخدميها في الولاية بشأن كيفية استخدام بياناتهم، في قضية مرتبطة بفضيحة كامبريدج أناليتيكا.

والعقوبة قياسية بحق المجموعة التي ندّدت بها ووصفتها بأنها "ضريبة" على حرية التعبير.

وتعدّ الغرامة الجديدة المعلنة السبت أيضا من أكبر الغرامات التي فرضتها هيئة إيطالية على شركة تكنولوجيا عملاقة.

وغُرمت "أمازون" عام 2021 بأكثر من 1,1 مليار يورو لمخالفتها قانون المنافسة، قبل أن تخفض الغرامة إلى 752 مليون يورو إثر الطعن فيها.

وتتعلق الغرامة المفروضة على "فيسبوك" بخاصية "الحصول على اقتراحات من معرض الصور"، المتاحة منذ عام 2023، والتي تقترح على المستخدم أثناء تصفّحه التطبيق صورا ومقاطع فيديو من هاتفه يمكنه نشرها.

وبحسب الهيئة الإيطالية، كان "فيسبوك" يطلب الوصول إلى معرض الصور من خلال إذن واحد يشمل التطبيق بأكمله، تسبقه عبارة عامة هي "تفعيل ميزات أخرى"، من دون أن توضّح للمستخدم أنه يسمح بذلك أيضا باستخدام محتويات معرض صوره لتقديم اقتراحات للنشر.

وبحسب "ميتا"، "يتعيّن على المستخدمين منح الإذن على أجهزتهم قبل أن تتمكّن من العمل، ويمكنهم تعديل هذا الإذن في أي وقت من خلال الإعدادات".

وبات على ميتا "طلب الموافقة على هذه الخاصية بشكل منفصل ومحدّد، وشرح الغرض منها بوضوح للمستخدمين، وتوضيح أنها تتطلب الوصول إلى معرض الصور، وكيفية تعطيلها".

وأوضحت الهيئة أنها أخذت في الاعتبار، عند تحديد قيمة الغرامة "العدد الكبير للأشخاص المعنيين"، وهم نحو 20 مليون مستخدم لأندرويد في إيطاليا، ومدّة المخالفة التي "لا تزال مستمرة بالنسبة إلى من لم يحدّثوا التطبيق ومن سبق أن منحوا النظام الإذن"، فضلا عن "قلة تعاون +ميتا+ خلال التحقيق".

وتُمثّل قيمة الغرامة نحو 0,4% من الإيرادات السنوية للمجموعة، التي بلغت 201 مليار دولار عام 2025، فيما بلغ صافي أرباحها 60,5 مليار دولار.