حسن شحاتة يتهم محمد صلاح بالتسبب في رحيل حسام حسن

خبرني - أثار المدرب التاريخي لمنتخب مصر، حسن شحاتة، جدلا واسعا بتصريحات حمّل فيها قائد "الفراعنة" محمد صلاح مسؤولية رحيل المدير الفني السابق حسام حسن، كاشفا عن موقفه من سفر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة إلى تركيا للقاء نجم المنتخب.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أنهى تعاقده مع حسام حسن في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وعيّن علي ماهر خلفا له. واستهل الأخير مشواره مع المنتخب بفوز كبير على ملاوي (5-0)، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.



اتهام صلاح

وجاءت تصريحات شحاتة خلال ظهوره، مساء الجمعة، ضيفا في برنامج "اللعيب" المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إذ وجّه اتهاما مباشرا إلى قائد المنتخب قائلا: "محمد صلاح هو الذي تسبب في إقالة حسام حسن من تدريب منتخب مصر، الجميع يعرف ذلك".

ولم يكتفِ "المعلم" بذلك، بل وجّه حديثه إلى الحاضرين في الأستوديو مؤكدا: "أنتم تعرفون ذلك بالتأكيد، خروج حسام حسن كان سببه الأول محمد صلاح".

رفض سفر أبو ريدة إلى تركيا

وفي سياق متصل، انتقل شحاتة إلى التعليق على موقف اتحاد الكرة من الأزمة، معربا عن رفضه سفر رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة إلى تركيا للقاء محمد صلاح.

وقال شحاتة إنه لا يصح أن يسافر رئيس اتحاد الكرة إلى لاعب من أجل استرضائه، معتبرا أن رئيس الاتحاد كان بإمكانه التغاضي عما حدث، خاصة أن حسام حسن، من وجهة نظره، لم يرتكب أي خطأ.

ورأى المدرب الأسبق للمنتخب المصري أن ما جرى يندرج ضمن الأمور الداخلية للمنتخب، التي لا ينبغي التدخل فيها، مؤكدا عدم موافقته على خطوة سفر رئيس الاتحاد إلى تركيا.

وشدد شحاتة على أهمية محمد صلاح، لكنه رأى أن التعامل مع مثل هذه المواقف يجب أن يتم عبر القنوات الرسمية، وفي إطار اختصاصات اتحاد الكرة.



نقاش ساخن

وأثارت مداخلة شحاتة نقاشا داخل البرنامج بشأن حدود صلاحيات النجوم في المنتخبات الوطنية؛ إذ شدد مقدم البرنامج على أن "منتخب مصر فوق الجميع وأكبر من أي لاعب مهما علا شأنه"، بينما تناول محللون آخرون ما وصفوه بتنامي نفوذ صلاح داخل المنظومة الكروية، إلى حد اعتباره صاحب تأثير يتجاوز المدير الفني والاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان شحاتة قد تطرق، في بداية حديثه، إلى المقارنة بين واقعة استبدال أحمد حسام ميدو الشهيرة خلال كأس أمم أفريقيا 2006، وقرار حسام حسن استبدال محمد صلاح.

وأوضح أن الظروف قد تختلف بين الواقعتين، لكن المبدأ واحد، وهو أن المدير الفني يمتلك الحق في اختيار لاعبيه وإدارة التغييرات بالطريقة التي يراها مناسبة.

وأكد شحاتة أن المدير الفني يملك كامل الصلاحيات لتغيير أي لاعب، أو إجلاسه على مقاعد البدلاء، أو حتى تعنيفه بشدة داخل غرفة الملابس، مشيرا إلى أن هذا يحدث دائما في عالم كرة القدم.

وضرب حسن شحاتة مثلا بما حدث في مباراة لمنتخب البرازيل حينما قام المدرب بتعنيف اللاعبين بشدة بين الشوطين، ليؤكد أن هذا الوضع طبيعي تماما.

وشدد "المعلم" على أن حسام حسن كان يمتلك الحق الكامل في تحريك وتغيير أي لاعب كما يشاء حتى لو كان هذا اللاعب هو محمد صلاح، قائلا بوضوح إن المدرب له الحق في تغيير نجم طرابزون وأن صلاح في النهاية هو لاعب واحد من بين 11 لاعبا في الملعب.

خلفية الأزمة

وتأتي تصريحات شحاتة في ظل استمرار الجدل بشأن أسباب رحيل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر، بعدما ربطت تقارير إعلامية وجماهيرية بين القرار والتوتر الذي قيل إنه نشأ بين المدرب السابق وقائد المنتخب محمد صلاح.

وتعود أبرز محطات الأزمة إلى مواجهة أنغولا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، عندما قرر حسام حسن استبدال صلاح، قبل أن يغيب قائد المنتخب عن المباراة التالية، وسط تكهنات بشأن وجود خلافات بين الطرفين.

وفي المقابل، لم يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن صلاح كان وراء قرار إنهاء مهمة حسام حسن، كما نفى مسؤولون بالاتحاد وجود خلاف بين اللاعب والمدرب السابق.

وتزامن الجدل مع الظهور الأول للمنتخب المصري تحت قيادة علي ماهر، الذي حقق فوزا عريضا على ملاوي بخماسية نظيفة، مساء الجمعة، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027.

وسجل نجم طرابزون سبور التركي محمد صلاح هدفين في المباراة، أحدهما من ركلة جزاء، ليرفع رصيده الدولي إلى 68 هدفا وفقا لإحصاءات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مقابل 70 هدفا في السجلات التي تعتمدها مصادر مصرية، بسبب اختلاف احتساب بعض المباريات.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب المصري رصيده إلى 7 نقاط من 3 مباريات، ليتصدر المجموعة الثانية، بعدما استهل مشواره بالتعادل مع أنغولا، ثم الفوز على جنوب السودان وملاوي.