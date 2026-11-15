الببتيدات.. مكون واعد لمقاومة التساقط وتعزيز نمو الشعر

خبرني - تتجه أبحاث العناية بالشعر نحو الببتيدات، وهي سلاسل قصيرة من الأحماض الأمينية انتقلت من مستحضرات البشرة إلى منتجات الشعر، وتشير مراجعة علمية حديثة إلى أدلة سريرية مشجعة على قدرتها على دعم نمو الشعر وتقليل التساقط، مع الحاجة إلى دراسات أوسع.

آلية عمل الببتيدات

تتكون الببتيدات من سلاسل قصيرة من الأحماض الأمينية، وهي الوحدات الأساسية في بناء البروتينات داخل الجسم. وتؤدي هذه المركبات وظائف متعددة، إذ تعمل بعض أنواعها كرسل بيولوجية تنقل الإشارات بين الخلايا، وتسهم في تنظيم عمليات حيوية ترتبط بالإصلاح والتجدد وإنتاج البروتينات.

وفي مجال العناية بالشعر، ينصب الاهتمام على قدرتها المحتملة على دعم البيئة المحيطة ببصيلات الشعر، وهي التراكيب الموجودة داخل الجلد والمسؤولة عن إنتاج الشعرة ونموها. وتمر البصيلة بدورة تشمل مرحلة النمو النشط، ثم مرحلة انتقالية، ثم مرحلة الراحة التي تنتهي بتساقط الشعرة استعداداً لبدء دورة جديدة. وتكمن أهمية بعض الببتيدات في احتمال إسهامها في دعم الظروف البيولوجية اللازمة لاستمرار مرحلة النمو، وتحسين نشاط الخلايا المحيطة بالبصيلة، فضلاً عن دعم إنتاج البروتينات التي تدخل في بنية الشعر.



ولا تشكل الببتيدات مجموعة متجانسة، إذ تختلف تركيبتها ووظائفها بحسب تسلسل الأحماض الأمينية وطريقة ارتباطها بالخلايا. ومن أبرز الأنواع التي تستقطب الاهتمام في مستحضرات الشعر الببتيدات النحاسية، والإشارية، والداعمة لتهدئة فروة الرأس.

فالببتيدات النحاسية ترتبط بعنصر النحاس، وتحظى باهتمام بحثي بسبب دورها المحتمل في دعم تجدد الأنسجة وإنتاج الكولاجين، إضافة إلى تأثيرها في بعض العوامل المرتبطة بتكوين الأوعية الدموية الدقيقة. أما الببتيدات الإشارية فترسل إشارات إلى الخلايا لتحفيز عمليات بيولوجية معينة، ومن أمثلتها Acetyl Tetrapeptide-3 وPalmitoyl Tetrapeptide-20، اللذان يجري بحث دورهما في دعم بنية الأنسجة المحيطة بالبصيلة وتعزيز آليات مرتبطة بصحة الشعر وإنتاج البروتينات. وتستهدف الببتيدات الداعمة لتهدئة فروة الرأس المسارات المرتبطة بالالتهاب والإجهاد التأكسدي، وهما عاملان قد يؤثران في صحة فروة الرأس والبيئة المحيطة بالبصيلات.

أدلة علمية مشجعة

شهدت الأبحاث المتعلقة بالببتيدات ونمو الشعر تطوراً ملحوظاً، إذ أظهرت مراجعة علمية منهجية نُشرت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في Journal of Drugs in Dermatology نتائج تستحق الاهتمام. فقد حلل الباحثون 14 دراسة سريرية من أصل 981 دراسة جرى تحديدها في قواعد البيانات العلمية، وقيّموا التركيبات التي تحتوي على أنواع مختلفة من الببتيدات والمستخدمة لمواجهة تساقط الشعر. وأشارت النتائج إلى وجود أدلة سريرية مشجعة على بعض التركيبات، خصوصاً تلك التي تحتوي على

وتشير المراجعة إلى إمكانات واعدة للببتيدات في دعم نمو الشعر، لكنها تلفت أيضاً إلى الحاجة لمزيد من التجارب السريرية الأكبر والأطول مدة، وإلى ضرورة مقارنة نتائجها بالعلاجات المعروفة لتساقط الشعر.

استخدامات ومدة النتائج

لم يعد استخدام الببتيدات مقتصراً على سيروم فروة الرأس، إذ باتت تدخل في تركيبات متنوعة تشمل الشامبو والبلسم وأقنعة الشعر والكريمات التي تُترك على الشعر. ويختلف دورها باختلاف نوع الببتيد والهدف من إضافته. ففي السيروم واللوشن المخصصين لفروة الرأس، ينصب الاهتمام على الببتيدات التي تستهدف البيئة المحيطة بالبصيلات لدعم نشاطها وتحسين الظروف المرتبطة بدورة النمو. أما في البلسم والأقنعة والعلاجات المخصصة لأطوال الشعر، فتُستخدم بعض الأنواع لدعم بنية الألياف وتحسين مظهرها ومرونتها والحد من التكسر. وتتوفر أيضاً في بعض أنواع الشامبو، وإن كانت مدة ملامستها القصيرة لفروة الرأس تجعل تقييم تأثيرها في نمو الشعر أكثر تعقيداً.

وتحتاج هذه المستحضرات إلى الاستخدام المنتظم حتى يمكن تقييم تأثيرها. وتشير التوصيات إلى أن التغيرات الأولية قد تظهر بعد نحو 8 إلى 12 أسبوعاً، فيما يتطلب تقييم تحسن كثافة الشعر فترة أطول قد تمتد من ثلاثة إلى ستة أشهر، تبعاً لطبيعة المشكلة وتركيبة المستحضر واستجابة فروة الرأس.



غير أن الببتيدات لا تشكل حلاً موحداً لجميع أنواع التساقط، فهو قد يرتبط بعوامل وراثية أو هرمونية أو غذائية، أو بتغيرات في مستويات بعض العناصر، أو بالتوتر والاضطرابات الصحية. ولذلك يستدعي التساقط المستمر أو المفاجئ تحديد أسبابه لدى طبيب الجلد قبل الاعتماد على مستحضرات العناية وحدها.