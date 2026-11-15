بعد جراحة الرباط الصليبي.. تمارين بسيطة قد تنقذ ركبتك من الألم المزمن

خبرني - لا تعني جراحة إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي بالضرورة انتهاء معاناة الركبة، إذ يستمر بعض الشباب في مواجهة الألم وصعوبات الحركة لسنوات بعد العملية، مع ارتفاع احتمالات الإصابة المبكرة بخشونة المفاصل.

لكن دراسة حديثة من جامعة لا تروب الأسترالية تحمل مؤشرات إيجابية، إذ وجدت أن برنامجاً من التمارين التدريجية تحت إشراف أخصائي علاج طبيعي، إلى جانب التثقيف الصحي، قد يحسّن ألم الركبة وقوتها دون التسبب في تدهور غضروفها، بحسب تقرير نشره موقع "SciTech Daily".



برنامج تأهيلي

قارن الباحثون بين برنامج تأهيلي تدريجي استمر أربعة أشهر، وأشرف عليه أخصائيو علاج طبيعي، وبين الاكتفاء بجلسة تثقيفية واحدة.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين خضعوا للبرنامج التأهيلي سجلوا تحسناً في الألم والقوة العضلية وجودة الحياة، دون ظهور مؤشرات على تدهور غضروف الركبة خلال فترة الدراسة.

هل تزيد التمارين تلف غضروف الركبة؟

من أبرز ما تعالجه الدراسة المخاوف المتعلقة بممارسة التمارين بعد جراحة الرباط الصليبي، إذ يخشى بعض المرضى وحتى العاملين في المجال الصحي أن يؤدي تحميل الركبة أثناء التدريب إلى زيادة تلف الغضروف.

لكن النتائج تقدم دليلاً على إمكانية ممارسة التأهيل الحركي بصورة آمنة، حتى لدى الشباب الذين تستمر لديهم الأعراض بعد مرور فترة طويلة على الجراحة.

وقال الباحث الرئيسي، الأستاذ المشارك آدم كولفينور، إن الدراسة تعالج نقصاً في الأدلة العلمية بشأن أفضل العلاجات للشباب المعرضين لخطر الإصابة المبكرة بخشونة الركبة بعد الجراحة.

وأضاف أن الجمع بين التمارين الموجهة والتثقيف الصحي ينبغي أن يحظى بمكانة أكبر في برامج التأهيل.

هل تتغير إرشادات التأهيل بعد الجراحة؟

يرى الباحثون أن نتائج التجربة قد تسهم في تطوير الإرشادات الطبية الدولية الخاصة بإعادة التأهيل بعد جراحة الرباط الصليبي، خصوصاً للمرضى الذين تستمر لديهم الأعراض.

ومن المزايا العملية للبرنامج إمكانية تطبيقه في مرافق الرعاية الصحية المعتادة، دون الحاجة إلى معدات متخصصة أو تدريب معقد للعاملين.

هل تمنع التمارين خشونة الركبة مستقبلاً؟

رغم التحسن المسجل في الألم والقوة وجودة الحياة، لم تحسم الدراسة ما إذا كان البرنامج يمنع الإصابة بخشونة الركبة على المدى الطويل.

وبالتالي، فإن النتائج تؤكد أهمية التأهيل الحركي المنظم بعد الجراحة، لكنها لا تعني ضمان تجنب الخشونة مستقبلاً، أو إمكانية ممارسة التمارين دون تقييم وإشراف متخصص.

وبذلك، فإن نجاح جراحة الرباط الصليبي لا ينبغي أن يكون نهاية رحلة التعافي، فالتأهيل المستمر والمدروس قد يكون عاملاً مهماً لاستعادة وظيفة الركبة وتحسين جودة الحياة.