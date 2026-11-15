مفارقة طبية.. السمنة قد تحمي مرضى الخرف من الوفاة المبكرة

خبرني - في نتيجة قد تبدو مخالفة للتوقعات، كشفت دراسة حديثة أن المصابين بالخرف الذين يعانون زيادة الوزن أو السمنة عند تشخيص المرض قد يعيشون أطول مقارنة بأصحاب الوزن الطبيعي.

وتشير النتائج إلى أن الوزن وقت التشخيص قد يحمل مؤشرات مهمة عن فرص البقاء على قيد الحياة، رغم أن السمنة ترتبط عادة بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، كما تُعد من عوامل الخطر المرتبطة بالخرف عند الإصابة بها في منتصف العمر، بحسب تقرير نشره موقع "Science Daily".



الوزن الزائد يرتبط بانخفاض خطر الوفاة 27%

أظهرت النتائج اختلافات ملحوظة في معدلات الوفاة وفقاً لمؤشر كتلة الجسم عند تشخيص الخرف، مقارنة بالأشخاص الذين يتمتعون بوزن طبيعي.

وارتبط الوزن الزائد، عندما يتراوح مؤشر كتلة الجسم بين 25 و29.9، بانخفاض خطر الوفاة بنسبة 16%. وارتبطت السمنة من الدرجة الأولى، بمؤشر يتراوح بين 30 و34.9، بانخفاض أكبر بلغ 27%، فيما وصل الانخفاض إلى 22% لدى المصابين بالسمنة من الدرجتين الثانية والثالثة.

واستمرت هذه الارتباطات حتى بعد احتساب عوامل مثل التدخين والأمراض المصاحبة والخصائص الديموغرافية.

هل تعني النتائج أن السمنة تحمي مرضى الخرف؟

رغم هذه النتائج، يحذر الباحثون من اعتبار الوزن الزائد وسيلة لإطالة عمر المصابين بالخرف، مؤكدين أن الدراسة رصدت علاقة إحصائية ولم تثبت أن زيادة الوزن تؤدي مباشرة إلى انخفاض خطر الوفاة.

وتشير يوان تشانغ، المؤلفة المراسلة للدراسة والأستاذة المساعدة بجامعة كولومبيا، إلى أن الفريق اختبر عدة مصادر محتملة للتحيز، ولم يجد أنها تفسر وحدها العلاقة المرصودة.

كما توضح فيرجينيا تشانغ، الأستاذة المشاركة بجامعة نيويورك، أن النتائج لا تعني تشجيع المرضى على اكتساب الوزن، لكنها تشير إلى أهمية الحالة الغذائية باعتبارها مؤشراً قد يساعد على فهم فرص البقاء بعد التشخيص.

فقدان الوزن قبل التشخيص يثير تساؤلات

يتعلق أحد التفسيرات المحتملة لهذه المفارقة بفقدان الوزن الذي قد يبدأ قبل ظهور أعراض الخرف بسنوات. فقد أشارت أبحاث سابقة إلى أن بعض الأشخاص يبدأون في خسارة الوزن قبل التشخيص بما يصل إلى 10 سنوات، مع تزايد هذا التراجع كلما اقترب ظهور المرض.

وهذا يعني أن بعض المرضى الذين يُصنفون ضمن فئة الوزن الطبيعي عند التشخيص ربما كانوا يعانون زيادة الوزن سابقاً، لكن المرض تسبب في فقدان جزء من كتلتهم الجسمانية، ما قد يجعل حالتهم الصحية أكثر تدهوراً.

كما درس الباحثون احتمال تأثير "تحيز الناجين"، إذ قد لا يصل بعض المصابين بالسمنة إلى الأعمار التي يظهر فيها الخرف بسبب وفاتهم مبكراً نتيجة أمراض أخرى.

الاحتياطي الغذائي قد يفسر الظاهرة

ومن التفسيرات البيولوجية المحتملة أن امتلاك مخزون أكبر من الطاقة أو كتلة عضلية أعلى قد يساعد بعض المرضى على تحمل التدهور الجسدي وسوء التغذية المصاحبين للخرف. فالمرض قد يؤثر في الشهية والدافع إلى تناول الطعام، كما قد يجعل إطعام النفس أكثر صعوبة، ويزيد احتياجات الجسم من الطاقة لدى بعض المرضى، ما يرفع احتمالات فقدان الوزن والعضلات.

وقد تمنح الاحتياطيات الغذائية الإضافية قدرة أكبر على مواجهة هذه التحديات، لكن الدراسة لم تثبت أن ذلك هو السبب المباشر لاختلاف معدلات البقاء.

التغذية تظل أولوية بعد التشخيص

اعتمدت الدراسة على بيانات "دراسة الصحة والتقاعد" في الولايات المتحدة، وتابعت المشاركين بين عامي 1998 و2022، ما أتاح للباحثين تحليل تغيرات الوزن قبل تشخيص الخرف وبعده.

ورغم أن النتائج تفتح الباب أمام فهم أعمق للعلاقة بين الوزن والخرف، فإن الباحثين يؤكدون الحاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد أسباب هذه المفارقة.

وتسلط النتائج الضوء على أهمية متابعة الحالة الغذائية والوزن والكتلة العضلية لدى مرضى الخرف، خصوصاً مع تقدم المرض، دون اعتبار السمنة هدفاً علاجياً أو بديلاً عن الرعاية الطبية والتغذية المتوازنة.