ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن المشروبات الغازية؟.. 7 تغيّرات قد تفاجئك

خبرني - قد يبدو التخلي عن المشروبات الغازية قراراً بسيطاً، لكنه قد ينعكس إيجابياً على صحتك بطرق تتجاوز تقليل استهلاك السكر والسعرات الحرارية. فمن تحسن مستويات الطاقة والتركيز إلى دعم صحة القلب وتقليل مخاطر الأمراض المزمنة، يمكن أن تظهر فوائد متعددة مع الابتعاد عن هذه المشروبات.

ورغم أن الأيام الأولى قد تحمل بعض الأعراض المزعجة، خصوصاً لدى المعتادين على تناولها يومياً، فإن التوقف التدريجي يساعد على تجاوز هذه المرحلة، بحسب تقرير نشره موقع "Health".



1. صداع وتعب في الأيام الأولى

قد تواجه صداعاً وخمولاً وصعوبة في التركيز عند التوقف عن المشروبات الغازية، خصوصاً الأنواع التي تحتوي على الكافيين.

ويوضح طبيب القلب داريوش موزافاريان، مدير معهد "الغذاء دواء" بجامعة تافتس، أن هذه الأعراض ترتبط جزئياً بانسحاب الكافيين، وقد تكون مصحوبة بتغيرات مؤقتة في المزاج والرغبة في تناول السكر، لكنها عادة ما تتراجع مع الوقت.

2. طاقة وتركيز أكثر استقراراً

تمنح المشروبات الغنية بالسكر الجسم دفعة سريعة من الطاقة، لكنها قد تتبعها تقلبات في مستويات السكر والشعور بالخمول والجوع.

وبحسب موزافاريان، فإن الاستغناء عنها قد يساعد على تجنب هذه التقلبات، وتحسين التركيز واستقرار الطاقة، فضلاً عن تقليل الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية.

3. انتفاخ وغازات أقل

قد يلاحظ بعض الأشخاص تحسناً في راحة الجهاز الهضمي بعد التوقف عن المشروبات الغازية، إذ يمكن للغازات الموجودة فيها أن تزيد الانتفاخ والتجشؤ والشعور بالامتلاء، خصوصاً لدى الأشخاص الأكثر حساسية.

4. تقليل خطر السكري

يرتبط الاستهلاك المنتظم للمشروبات المحلاة بالسكر بارتفاع خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، كما قد يزيد صعوبة التحكم في مستويات السكر لدى المصابين بالمرض.

لذلك، فإن استبدال هذه المشروبات بالماء قد يساعد على تقليل استهلاك السكر المضاف ودعم صحة التمثيل الغذائي. وحتى المشروبات الغازية المخصصة للحمية لا ينبغي اعتبارها بديلاً صحياً أساسياً عن الماء.

5. فرصة أفضل للتحكم في الوزن

تحتوي المشروبات الغازية المحلاة بالسكر على سعرات حرارية لا توفر قيمة غذائية تُذكر، وقد يؤدي استهلاكها بانتظام إلى زيادة إجمالي السعرات اليومية.

ويمكن أن يساعد التوقف عنها على تقليل السعرات وتحسين إدارة الوزن، لكن خسارة الوزن ليست مضمونة، إذ تعتمد أيضاً على إجمالي ما يتناوله الشخص من سعرات مقارنة بما يحرقه يومياً.

6. تحسن محتمل في صحة البشرة

قد ينعكس تقليل السكر المضاف إيجابياً على صحة الجلد، إذ يرتبط الإفراط في تناول السكريات المكررة باضطرابات بعض العمليات المرتبطة بالالتهاب وصحة البشرة.

كما رصدت أبحاث ارتباطاً بين الاستهلاك اليومي للمشروبات الغازية وزيادة احتمالات الإصابة بحب الشباب المتوسط والشديد لدى المراهقين، وإن كان ذلك لا يثبت أن المشروبات وحدها هي السبب.

7. حماية القلب والدماغ على المدى الطويل

لا تقتصر فوائد الابتعاد عن المشروبات الغازية على التغيرات قصيرة الأمد، بل قد تمتد إلى تقليل مخاطر الأمراض المزمنة.

فالاستهلاك المرتفع للمشروبات المحلاة بالسكر يرتبط بزيادة احتمالات الإصابة بالسمنة ومقاومة الإنسولين والسكري وأمراض القلب، كما ارتبط في دراسات بارتفاع خطر الوفاة المبكرة.

وتشير أبحاث أخرى إلى وجود ارتباطات بين استهلاك المشروبات المحلاة صناعياً وبعض المشكلات الصحية، ومنها السكتة الدماغية والخرف، لكن هذه الارتباطات لا تثبت علاقة سببية مباشرة.

كيف تتخلص من عادة المشروبات الغازية؟

لا تحتاج إلى التوقف المفاجئ، بل يمكنك تقليل استهلاكك تدريجياً من خلال خطوات بسيطة، مثل اختيار عبوات أصغر، واستبدال المشروبات الغازية بالماء أو الماء الفوار غير المحلى، وقراءة الملصقات الغذائية للتحقق من كمية السكر المضاف.

ويمكن أيضاً تخفيف عصير الفاكهة الطبيعي بالماء للحصول على مشروب أقل تركيزاً بالسكر، مع الحرص على شرب الماء بانتظام طوال اليوم.

وفي النهاية، لا يتعلق الأمر بحرمان نفسك من مشروب تحبه، بل بتغيير عادة يومية قد تؤثر في صحتك على المدى الطويل، واستبدالها بخيارات تمنح جسمك فوائد أكبر.